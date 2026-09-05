Ceuta, la frontera del deber de escuchar a los ciudadanos

El miércoles 2 de septiembre de 2026 viví una sensación familiar: la de regresar a otros momentos decisivos de nuestra historia reciente. No fue un viaje tan espectacular como el de Marty McFly en Regreso al Futuro, pero sí uno cargado de significado. Una vez más, miles de españoles salieron a la calle para expresar una convicción compartida: que ha llegado el momento de decir basta.

Basta de la inacción ante los problemas que preocupan a los ciudadanos. Basta de las promesas incumplidas y de los discursos vacíos. Basta de una política que, con demasiada frecuencia, parece olvidar que quienes ocupan las instituciones no son sus propietarios, sino sus administradores temporales al servicio de la nación.

Ese sentimiento me trasladó a otras movilizaciones que marcaron diferentes etapas de nuestra democracia. A las manifestaciones que siguieron al asesinato de Miguel Ángel Blanco para exigir el fin del terrorismo de ETA. A las protestas contra la participación de España en la guerra de Irak. Más recientemente, a las concentraciones surgidas tras los acuerdos políticos vinculados a la ley de amnistía. Cada una de aquellas convocatorias tenía reivindicaciones distintas, pero todas compartían un mismo denominador común: la preocupación por España.

No se trataba de una apelación patriótica entendida como exaltación vacía. Se trataba, y se trata, de la defensa de un marco de convivencia, de un sistema democrático estable y de una comunidad cultural en la que millones de personas desarrollan sus proyectos vitales y familiares.

La manifestación del pasado 2 de septiembre respondió a esa misma lógica. Quienes acudimos no lo hicimos necesariamente por afinidades ideológicas ni para respaldar una sigla concreta. Lo hicimos para reclamar a los poderes públicos que ejerzan con eficacia las responsabilidades que les corresponden. Y entre esas responsabilidades ocupa un lugar central la protección de la integridad territorial, la seguridad y el orden público.

Por ello, una de las consignas más repetidas fue: «Todos somos Ceuta». Porque la frontera de Ceuta no es únicamente la frontera de una ciudad autónoma; es también la frontera de España y, por extensión, de todos los españoles. Una respuesta del Estado convincente y ostensible en Ceuta y Melilla es un deber constitucional y la mejor herramienta disuasoria frente a cualquier intento de cuestionar la soberanía española.

Tras la manifestación, esperaba escuchar del presidente del Gobierno, al menos, una señal de reconocimiento hacia quienes habíamos expresado nuestra preocupación en las calles. No esperaba un cambio radical de posición política, pero sí el gesto institucional de admitir que una parte significativa de la ciudadanía había enviado un mensaje claro. Sin embargo, su intervención parlamentaria volvió a estar marcada por una estrategia habitual: responder a las críticas señalando errores ajenos, presentes o pasados, antes que asumir responsabilidades propias y con un lenguaje condescendiente y sarcástico.

Especialmente llamativa resultó su defensa de la gestión de la crisis fronteriza en Ceuta. El presidente argumentó que determinadas decisiones se adoptaron por razones humanitarias. Nadie puede cuestionar el valor de la humanidad como principio rector de una democracia avanzada. Lo que sí merece debate es si determinadas medidas son realmente compatibles con una gestión eficaz de las fronteras y con la protección de los intereses de los ciudadanos.

La cuestión de fondo no es si debemos actuar con humanidad, sino cómo hacerlo. Una política migratoria responsable debe ser capaz de combinar solidaridad, legalidad y sostenibilidad. De poco sirve proclamar grandes principios si las consecuencias prácticas terminan perjudicando tanto a quienes llegan como a quienes ya viven en los territorios afectados. La solidaridad no puede consistir en colapsar una comunidad para acoger a otra, porque eso no es resolver problemas, es trasladarlos; debe traducirse en políticas eficaces que protejan la dignidad de todos.

También resulta exasperante la reiterada tendencia a simplificar el debate público mediante etiquetas que dificultan cualquier discusión serena. Defender el cumplimiento de las leyes, reclamar una gestión ordenada de los flujos migratorios o exigir que el Estado garantice la seguridad de sus fronteras no debería convertir automáticamente a nadie en sospechoso de intolerancia. Las democracias maduras se fortalecen precisamente cuando son capaces de debatir asuntos complejos sin recurrir a descalificaciones automáticas.

Por último, la oposición tiene igualmente una responsabilidad que asumir. Quienes aspiran a gobernar no pueden limitarse a esperar el desgaste del Ejecutivo. Deben ofrecer un proyecto creíble, coherente y capaz de generar confianza. La experiencia demuestra que las divisiones, los eslóganes incendiarios y la ausencia de una estrategia clara suelen convertirse en los mejores aliados del adversario político.

España necesita una alternativa sólida, no solo un relevo. Es la esencia del juego democrático, la alternancia que fomente el crecimiento de la sociedad y necesita partidos capaces de ejercer simultáneamente de escudo frente a los excesos del poder y de vehículo para las aspiraciones de los ciudadanos. En política, como en la escritura, la palabra y el pensamiento ordenado son necesarios. Cuando alguno de esos elementos falla, el resultado suele ser atribulado e incoherente. En 2023 los mensajes que recibimos los españoles sobre las propuestas de los partidos políticos aspirantes al cambio eran contradictorios y confusos. La contradicción y la confusión generan sospecha que rara vez conduce al cambio.

*Empresario