Cada septiembre ofrece una oportunidad, con su pulso de revelación. La oportunidad de renovarnos, la oportunidad de resistir, la oportunidad de entender que, en ocasiones, las cosas son lo que parecen. Esto me hace recordar un libro delicioso de Antonio Muñoz Molina que me regaló mi padre hace un montón de años: se titulaba Las apariencias y era una selección de artículos, junto con algún relato algo más extenso en el que ya pulsaba el territorio de la evocación autobiográfica. La frase promocional, que seguramente vendría en el texto de la contraportada, era algo así como que, a veces, las apariencias no engañan. También septiembre nos está ofreciendo esto, tras las apariencias de agosto, que han sido contumaces en su repetición de cuerpos y de rostros, con una marea humana que también ha sido lo que parecía. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en el libro de Muñoz Molina, también septiembre nos puede brindar una oportunidad más para seguir vendándonos los ojos, porque hay mucha gente que prefiere vivir así. Porque para que me engañen los otros, prefiero el atraco de los míos.

El problema es que así no se construye un país. La democracia, como una novela, como el amor, es algo que se sigue edificando. Y también derrumbando. Es una construcción que avanza y retrocede, que mejora y después se abisma por debajo de sus propios cimientos, hasta descomponerse. En ese punto podríamos estar. Porque cuando se hace necesario explicar la diferencia entre la integridad territorial y la solidaridad, si entramos en ese nivel de ingenuidad o cinismo, el asunto se vuelve aún más difícil. Ya sabemos que en cada conflicto siempre hay una guerra de lenguaje, y aquí el significado real de las palabras sigue siendo importante. También de los conceptos y sus diferencias.

Pienso en el exilio español, en México, tras la guerra civil. En Córdoba tenemos un busto que el Ayuntamiento puso a Lázaro Cárdenas, el presidente mexicano que abrió las puertas a todo nuestro exilio republicano. Eso es acoger, eso es llamar y recibir, además de beneficiarse como nación de varias generaciones de profesionales de todo tipo: no sólo grandes poetas como Luis Cernuda, Concha Méndez, Manuel Altolaguirre, Pedro Garfías o el pontanés Juan Rejano, sino médicos, abogados, políticos, profesores de universidad. Esa gente luego echó raíces en México. Eso es acoger, algo muy distinto de invadir por la fuerza, con una coartada humanitaria. Pero que nadie se alarme, porque septiembre, como hace con todo, también nos ofrecerá una posibilidad de hurtarnos a nosotros mismos el significado de las palabras y lo que estamos viendo. La solidaridad bien entendida empieza por salir a la calle y decirlo.

*Escritor