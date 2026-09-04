Fuensanta, Patrona nuestra

Septiembre vuelve a llamar a nuestras puertas con esa mezcla de melancolía y esperanza de los comienzos. Otro curso con la liturgia civil de los calendarios, las agendas y las promesas de que esta vez sí organizaremos mejor nuestra vida. Volvemos a encontrarnos con el mundo que dejamos aparcado durante unas semanas, como si los problemas hubieran tenido la delicadeza de esperarnos. Pero no. Los problemas no se han ido de vacaciones. Siguen ahí la guerra y el odio, la pobreza y la desigualdad, la soledad de tantos, la crispación que nos convierte en adversarios, la mentira que se disfraza de información, la política que confunde el interés general con el interés propio, la violencia que sigue entrando en los hogares, el miedo de quienes no encuentran futuro y la desesperanza de quienes han dejado de creer en un mundo distinto.

Por ello, en este inicio de curso Córdoba vuelve sus ojos hacia su Virgen de la Fuensanta. No para pedirle que resuelva aquello que nosotros no queremos resolver, ni para convertir la fe en una cómoda coartada frente a nuestras responsabilidades, sino para pedir que nos ayude a ser mejores personas. Tú, mujer que conoces la fragilidad y la esperanza, ruega por nosotros. Por quienes regresan a las aulas, en un mundo lleno de oportunidades e incertidumbres, con la ilusión de aprender, para que nadie les quite la esperanza ni convenza de que el éxito consiste en ganar y acumular, sino en una vida que merezca la pena ser vivida. Ruega por nuestros maestros, que enseñan ciencias o letras, y también respeto, esfuerzo, convivencia y dignidad. Y por las familias que hacen equilibrios imposibles para llegar a fin de mes, por quienes concilian como pueden, por quienes trabajan demasiado y por quienes quisieran trabajar y no encuentran empleo, por quienes cuidan a sus mayores y por quienes sienten que la vida se ha convertido en una carrera permanente contra el reloj. Recuérdanos que una familia no es solamente un lugar donde se duerme. Es un lugar donde alguien debería sentirse esperado.

Refugio de todos, ruega por los ancianos, por quienes han perdido a alguien querido. Por quienes sienten una soledad que ninguna multitud consigue aliviar. Enséñanos a mirar al extranjero no como una amenaza abstracta, sino como una persona concreta, que trabaja, aprende y espera, que también siente miedo. Que no confundamos nunca la defensa de nuestras fronteras con la negación de la dignidad humana. Y que tampoco confundamos la solidaridad con la ingenuidad. Ayúdanos a construir una sociedad capaz de defender sus leyes sin perder su alma. Líbranos de una política convertida en espectáculo. De los insultos como argumento. De la mentira como estrategia. De la manipulación como método. De la crispación permanente.

Madre de esta ciudad milenaria que sabe convivir, ruega por nosotros para que no perdamos esa sabiduría de aprender a vivir juntos pensando diferente, para que no nos acostumbremos al sufrimiento ni nunca consideremos normal el odio. Ruega por nuestra ciudad y sus gentes, por quienes nacieron aquí y por quienes llegaron desde lejos y han hecho de Córdoba su hogar. No permitas que nuestros problemas nos hagan peores: que la dificultad no nos vuelva egoístas, que el miedo no nos vuelva crueles, que la incertidumbre no nos vuelva desconfiados, que la política no nos vuelva enemigos, que el dinero no nos haga olvidar el valor de las personas, que la prisa no nos haga olvidar la vida. Y que el ruido del mundo no nos impida escuchar aquello que, en el fondo, todos seguimos buscando: un poco de paz, de justicia, de amor y la posibilidad de vivir juntos sin hacernos daño. Virgen de la Fuensanta, Patrona de Córdoba, quédate con nosotros y enséñanos, una vez más, que la esperanza no consiste en esperar que el mundo cambie. Consiste en empezar a cambiar nosotros para que el mundo pueda hacerlo. Así sea.

*Abogado y profesor de Ética