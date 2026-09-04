El colapso

Está resultando hipnótico el proceso por el cual un Estado contemporáneo, del primer mundo y que se sienta en las principales organizaciones trasnacionales, se despeña y colapsa entre un descalzaperros descomunal. Un caballo de Troya con forma de miles de personas armadas con flotadores de goma ha provocado que el Gobierno, que ya venía noqueado, se convierta en un zombi penoso. Ceuta demuestra una gran verdad. Si los años 20 del siglo pasado estuvieron marcados en España por las tensiones territoriales norteafricanas, entonces coloniales, volvemos en el XXI a las mismas piedras de toque: corrupción, unas élites demacradas, la ausencia de un lugar en el mundo.

Años de dinero marroquí a personajes clave, sumados a persuasiones de Pegasus (que no dejaba de ser otro caballo), han derivado en lobistas ricos de palacetes sospechosos, que facturan en ese campo brumoso llamado eufemísticamente «grupos de presión» bajo la cobertura de pasados diálogos de civilizaciones. «Do el dinero juzga, allí el ojo guiña», dice el arcipreste de Hita en el Libro de buen amor. En cualquier país normal, fíjense en los alemanes, ya tendríamos señalamientos de colaboracionismo. Qué no tendremos enterrado en el desierto para que el Ejecutivo haga este papelón. Qué no sabrán de nuestros peores fantasmas para que se le haga tal caldo gordo. Qué no habrá trincado esta mancha de hijos de mala madre de nuestros teóricos aliados.

Nada retrata mejor el episodio que la decisión del presidente del Gobierno de tomarse vacaciones en plena crisis. Como esa anécdota, al parecer apócrifa, que se ha contado tanto del jefe de gobierno Casares Quiroga, al que se acusa de decir que, si los militares del 36 se alzaban, él se iba a acostar. Hay que ser membrillo para calzarse las bermudas mientras se sacaban a los muertos del agua y tienes una ciudad acojonada. Hay que tener la empatía muy chunga para decir que estás en tu derecho de descansar, haragán.

En política, se puede hacer de todo, menos el ridículo. La frase tópica de Tarradellas, ya saben. Los de la alerta antifa, los del esforzado buenismo, acabarán entregando el poder a una derecha jevi, producto de esa factoría Disney que se han montado entre Bolaños, Marlaska, Albares y, de manera central, Sánchez, quien nunca entendió su propio declive. Y lo que van a dejar a su paso es un rastro de ceniza, que va a sepultar a la izquierda durante muchos años gracias a un uso indiscriminado, dramático, de ese arma de destrucción masiva que es intentar engañar a todo el mundo durante todo el tiempo.

*Periodista