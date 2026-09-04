El arte de no hacer nada

Vivimos en una época que ha convertido la ocupación permanente en una virtud. Si alguien pregunta cómo estamos, la respuesta automática suele ser: «muy liado». Parece que el valor de una persona se mide por la cantidad de cosas que logra hacer antes de acostarse. Dedicar un rato a no hacer nada se ha vuelto casi un acto de rebeldía.

No hacer nada no es quedarse inmóvil como una estatua ni abandonar las responsabilidades. Tampoco implica pereza, desinterés o apatía. Significa concederse un respiro sin objetivos inmediatos, sin productividad programada y sin estímulos constantes. Sentarse en un banco, mirar por una ventana, seguir el movimiento de las nubes o dejar que los pensamientos fluyan sin rumbo.

Pero lo curioso es que, cuando creemos no estar haciendo nada, el cerebro está trabajando a fondo. Durante décadas, la ciencia consideró esos momentos de reposo como una especie de mar de fondo. Los investigadores utilizaban los periodos de descanso como un estado neutro, convencidos de que, al no haber una tarea concreta, apenas ocurría nada relevante en la mente. Hoy sabemos que esa idea es errónea.

Un reciente estudio de neurociencia ha vuelto a demostrarlo. Al analizar la actividad cerebral de personas que descansaban dentro de un escáner de resonancia magnética, los investigadores comprobaron que la mente no se apaga nunca. Al contrario, genera de manera continua corrientes de pensamientos, recuerdos, planes, preocupaciones, imágenes mentales y asociaciones espontáneas. Lo más sorprendente fue descubrir que esos pensamientos no son aleatorios: dejan una huella visible en la organización funcional del cerebro y ayudan incluso a explicar diferencias de comportamiento entre unas personas y otras.

En otras palabras, mientras parece que no hacemos nada, se está construyendo buena parte de lo que somos. La mente divaga, viaja hacia el pasado para revisar experiencias, salta al futuro para anticipar escenarios, recupera emociones olvidadas y ensaya conversaciones que todavía no han ocurrido. Ese deambular mental, al que durante años se vio como una molesta distracción, parece ser algo esencial de nuestra naturaleza.

Quizá sea esa la razón de que tantas buenas ideas surgen en la ducha, durante un paseo o mientras miramos absortos el paisaje desde el tren. Cuando nos liberamos de la presión de una tarea, el cerebro gana libertad para conectar elementos que antes estaban separados. La creatividad necesita libertad, vacío, silencio.

Ese no hacer nada también permite procesar emociones, ordenar experiencias y distanciarnos de las preocupaciones cotidianas. No es casualidad que, tras una jornada saturada de reuniones, notificaciones y pantallas, muchos sintamos alivio solo con quedarnos unos minutos en silencio. Y luego está ese placer difícil de describir que nace precisamente de la ausencia de exigencias: el placer de no perseguir nada por un instante.

La paradoja es evidente: cuanto más obsesionados estamos con aprovechar el tiempo, menos espacio dejamos para una actividad que resulta esencial para nuestra salud mental. Tememos el vacío. Pero ese vacío, en realidad, está lleno de vida interior.

Tal vez deberíamos reivindicar de nuevo el derecho a la inactividad consentida. Porque no hacer nada no es una pérdida de tiempo. Es una forma de escucharnos. Una oportunidad para que el cerebro reorganice el mundo, para que las emociones encuentren su sitio y para que aparezcan ideas inesperadas. Es descanso, reflexión, creatividad y placer al mismo tiempo.

En una sociedad que exige movimiento constante, quizás la verdadera innovación consista precisamente en quedarse quieto. Porque, como empieza a demostrar la ciencia, es precisamente entonces cuando ocurren algunas de las cosas más importantes.

*Profesor de la Universidad de Córdoba