Resulta impresionante descubrir el abanico de posibilidades que, en los cinco continentes, ofrece la Acción Educativa Exterior (AEE). Integrada dentro de la estrategia de internacionalización del Estado español, está conformada por un conjunto de programas del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España, y tiene como objetivo fundamental difundir la educación, la lengua y la cultura españolas fuera de nuestras fronteras.

Aunque existen, en efecto, diversos programas, me gustaría destacar la magnífica labor que realizan los Centros de Titularidad del Estado Español en el Exterior (CTEE). Son centros públicos españoles de pleno derecho. Imagínense arrancar un colegio o instituto de Córdoba y plantarlo en Londres, Roma, París o Lisboa. Actualmente, existen 18 centros de este tipo, distribuidos en un total de siete países, donde se imparten enseñanzas regladas de todas las etapas del sistema educativo español. Además, en ellos prima la excelencia educativa y existen criterios de permanencia basados en el rendimiento académico de los alumnos. Asimismo, para los docentes, obtener una plaza de este tipo es muy duro. Sin embargo, hay que tener cuidado con lo que se desea, pues, si se lucha con tesón, a veces, los sueños se convierten en realidad.

Esta semana he tenido el privilegio de tomar posesión de mi plaza en el Instituto Español de Lisboa «Giner de los Ríos 2. Fundado en 1932, es el más antiguo de los CTEE. Es todo un lujo franquear el portón del Palácio da Cruz Quebrada y sentirse embajadora de la cultura española. Hoy mismo un niño cordobés hará lo propio para comenzar sus estudios de Primaria. Ojalá entiendas un día, Alfonsito, que este fue el mejor regalo de vida que encontré para ti hasta la fecha.

*Lingüista