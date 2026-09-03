Les cité la semana pasada un artículo que Juan Valera escribió en 1872, llamado «La cordobesa». Se trataba de un encargo para una colección de artículos sobre las mujeres en España, Portugal y América, que publicó el editor Miguel Guijarro entre 1872 y 1876. Lo ha estudiado la profesora Sánchez-García, que encuentra en el perfil de este artículo el tipo de mujer que luego aparecerá en ‘Pepita Jiménez’ o ‘Juanita la larga’. El artículo habla de la mujer cordobesa a ratos, y también a ratos habla bien de Córdoba y provincia, a las que no ahorra navajazos sangrientos. La Córdoba de Valera no se parece ni a la de ahora ni a la que ahora decimos que ha sido de toda la vida, porque lo que parece de toda la vida suele tener cuatro días. No se parece ni el salmorejo. Llevo obsesionado desde la lectura del artículo con una precisión que hace Valera sobre modismos del habla cordobesa. No aparecen ni «pego» ni «fartusco» ni lo que ahora anotaríamos rápidamente en un diccionario de localismos. Habla de dos cosas concretas que, una vez advertidas, ya no pueden dejar de verse y seguimos utilizando hoy. Dice Valera: «El adverbio á manta se emplea á cada instante para ponderar ó encarecer la abundancia de algo. Las voces mantés, mantesón, mantesada y mantesonada, mantesería y mantesonería, salpican ó llenan (…) todo coloquio». Y sí, decimos todavía que llueve a manta. Añade Valera: «Más singular es aún el uso del gerundio en diminutivo, para expresar que se hace algo con suavidad y blandura». Así, pues, se dice: «D. Fulano se está muriendito. La niña está deseandito casarse ó rabiandito por novio». Ya verán si puede serse más cordobés.

*Académico