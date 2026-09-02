Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Informe jurídico de los cines de veranoCierre de mercado del Córdoba CFNuevo mercadillo del Sector SurDespedida de los niños saharauisPlan turístico de grandes ciudadesPérgola Duque de RivasMejores lugares para ver la Vuelta en CórdobaParque de bomberos de MontoroCabalgata de Reyes 2027Precio del alquilerDetenido dos veces por 10 robos en Palma del RíoRuta del Caimán 2026Verbenas de CórdobaEmpleo público
instagramlinkedin

Opinión | Paso a paso

Francisco Dancausa

Francisco Dancausa

Añádenos en Google

Edad creadora

A Ridley Scott le sorprendieron hace unos días dibujando mientras hablaba por videollamada. Empuñaba un rotulador grueso y, en vez de entregarse a la liturgia retrospectiva que reservamos a los hombres de su edad, iba trazando los planos de lo siguiente. Scott tiene ochenta y ocho años. Acaba de estrenar una película y ya prepara otra. Lo verdaderamente insólito no es que continúe trabajando, sino que a nosotros nos resulte insólito que alguien con ochenta y ocho años conserve futuro.

Nos han acostumbrado a imaginar la vida como una escalera que, pasada cierta edad, sufre una curiosa mutación administrativa: deja de conducir hacia arriba y empieza a llamarse decadencia. Hay años para aprender, años para prosperar, años para criar hijos y, finalmente, un vestíbulo donde al individuo se le administran revisiones médicas, descuentos, viajes organizados y una pedagogía amable de la renuncia. Cuando alguien mayor anuncia un proyecto ya casi nadie pregunta en qué consiste; se le felicita por la energía, una manera cortés de recordarle que, según el calendario, debería estar exhausto.

Scott parece poco dispuesto a aceptar esa ceremonia de despedida. Mientras otros ordenarían homenajes, él ordena escenas. Mientras podrían interrogarle acerca del legado, él dibuja un barco que todavía no existe. Y hay en ese gesto algo más interesante que la longevidad: la negativa a vivir únicamente de espaldas al porvenir. Porque quizá uno no envejezca cuando el cuerpo empieza a pasar factura, sino cuando todos los verbos importantes comienzan a conjugarse en pasado.

Cicerón escribió sobre la vejez hace más de dos mil años y puso en boca de Catón una sospecha incómoda: muchas miserias que atribuimos a la edad pertenecen, en realidad, al carácter. Desde entonces hemos conseguido prolongar la vida, pero no nuestra imaginación sobre lo que cabe hacer con ella. A los viejos -palabra que también hemos envuelto en celofán por si ofende- les ofrecemos cuidados, entretenimiento e instrucciones para no caerse; pocas veces se nos ocurre preguntarles qué demonios quieren empezar todavía.

No hace falta dirigir una película a los ochenta y ocho. Basta quizá con aprender un idioma, plantar un árbol, reconciliarse con un hermano, volver a estudiar, enamorarse sin pedir perdón, visitar por fin aquella ciudad postergada durante treinta años o abrir un cuaderno en blanco. La importancia del proyecto es secundaria. Lo decisivo es conservar algún futuro sin estrenar.

Por eso me gusta imaginar a Ridley Scott inclinado sobre sus dibujos. No como un anciano prodigioso -expresión que ya contiene su migaja de condescendencia-, sino como un hombre ocupado. Tiene ochenta y ocho años, sí; pero encima de la mesa hay una película que todavía no existe. Y mientras quede algo pendiente para mañana, por humilde que sea, la vida conserva una habitación donde nadie ha apagado todavía la luz.

*Mediador y escritor

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents