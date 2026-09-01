La orden de Malta

En las tentaciones de un escritor neófito y ávido del fervor popular, suele caer de bruces la inspiración de escribir sobre los templarios. Umberto Eco ya lo hizo en El péndulo de Foucault, entre otros motivos porque su erudición le permitía desmontar esoterismos. Los templarios encabezan el fervor popular para prefabricar tramas de misterio. Ayuda mucho que Jacques de Molay, su último Gran Maestre, acabase quemado en la hoguera. Sin embargo, la Orden Hospitalaria de San Juan, también conocida como los Caballeros de Malta por ser el más bizarro de sus topónimos, reúne más bagaje histórico que la Orden del Temple.

Las diferentes sedes de la Orden de San Juan reflejaron el empuje de árabes y turcos en el damero mediterráneo. Así, desde Jerusalén pasaron a San Juan de Acre; luego a Rodas para después atrincherarse en Malta tras las sucesivas conquistas del Islam. A pesar de la carnicería que infligieron las huestes de Solimán, la isla resistió gracias al auxilio final de las tropas españolas afincadas en Sicilia. El fuerte de San Telmo fue la gran inmolación para evitar la invasión del Turco, un cambio de dinámica que se consolidaría en la batalla de Lepanto.

No se trata de imbuirse gratuitamente de un espíritu castrense, ni trasladar al siglo XXI las luchas por la hegemonía de la cuenca mediterránea que mantuvieron Europa y el Imperio Otomano en el siglo XVI. Pero los espurios intereses de nuestros vecinos del sur, unidos a la impavidez del Gobierno español, están derivando a Ceuta -y por ende a Melilla- hacia las reminiscencias de aquella época de última frontera que sostenían las Órdenes Militares. Estuve el año pasado en Ceuta. A los ceutíes no les aterra, como los habitantes de la aldea gala, que el cielo les caiga sobre sus cabezas. Pero una paisana me confirmó que esa amenaza latente pende sobre sus ánimos, aunque nunca creían que podría materializarse la pesadilla que vivieron el pasado 30 de julio y cuyas derivaciones siguen estando muy presentes.

Esta es una de las derivadas de este émulo de Marcha Verde. Estrangular aún más la economía, como Marruecos lleva haciendo con el cierre del paso del Tarajal; crear un clima de inseguridad que quiebre la belleza de su centro modernista y fomentar la tentación de que los ceutíes se trasladen a la Península porque el futuro en la ciudad caballa sea terriblemente incierto. Convertir por ello estas Ciudades Autónomas en un destacamento militar sería el último resuello de la soberanía; unas calles y unas plazas ya no sostenidas por una cordial convivencia, sino por la moral de la tropa y nuestra capacidad disuasoria.

Las manifestaciones de este 2 de septiembre no están impregnadas de candidez. Pero considero un error histórico esta inhibición del partido socialista, fomentando esta autodestrucción por apoyar a un líder hace tiempo superado. Ni un amago de autocrítica, prefiriendo dejar a los pies de los caballos a nuestros servicios de inteligencia, con la consiguiente mofa de la comunidad internacional. Anhelo que algún día se produzca la remontada de la izquierda, pero una vez que se disuelvan -que no que se aposenten- los posos del sanchismo. Desde el hartazgo ceutí se le habrán recriminado muchas cosas al señor Sánchez, pero posiblemente no unas catilinarias. Yo sí lo hago.

*Licenciado en Derecho, graduado en Ciencias Ambientales y escritor