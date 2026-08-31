Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Precio de la viviendaPedro Sánchez Marruecos-CeutaBatalla de 'farmear aura' en CórdobaOkupas en Fernán NúñezSadeco limpia los colegiosProgramación 'Córdoba en púrpura'Apartamentos turísticosPercán Córdoba CFMayte Adrián, de Córdoba a ChipionaVuelta a España en Palma del RíoDerrota del Córdoba CFCosecha de la aceitunaIntercambio de cromos en el Bulevar Gran CapitánObras Córdoba en septiembreMás calor en septiembreRecogida de basuras en la provinciaDefensa del ArboladoBilletes de Iryo para 2027
instagramlinkedin

Opinión

Matías Vallés

Matías Vallés

Añádenos en Google

Sánchez cede el poder a los bulos

Archivo - Spanish Prime Minister Pedro Sanchez attends during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, United States.

Archivo - Spanish Prime Minister Pedro Sanchez attends during the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, United States. / Jose Breton / AFP7 / Europa Press - Archivo

En su primera aparición radiofónica ante Aimar Bretos tras sus vacaciones irrenunciables, Pedro Sánchez cede el poder a los «bulos» y la «desinformación», conjurados para someter a España a la mayor humillación fronteriza desde Napoleón. Los adictos a las redes sociales, que nunca son socialistas, «tergiversaron la sentencia del Supremo» para enseñorearse de Ceuta, donde un solitario guardiacivil les daba la bienvenida. Se trata por tanto de la primera invasión de juristas desesperados de que se tiene noticia.

Sánchez ha ido un paso más allá que Margarita Robles, a la que desacreditó frontalmente al negar preavisos del CNI sobre el «asalto masivo», dado que la ministra culpó a la todopoderosa Facebook. El presidente delGobierno se desmarcó de Zuckerberg para asignar «la violación» de Ceuta a «redes asociadas a Rusia». Es decir, los bots de Putin fracasan estrepitosamente en la invasión de la vecina Ucrania, pero imponen su ley en fronteras situadas a miles de kilómetros de distancia. La incompetencia para desbaratar a los chismosos digitales no habla muy bien de España, aunque el líder socialista está menos preocupado por la integridad de su patria que por la honra de Marruecos. Ensalza con tanto entusiasmo a dicho país por la «cooperación instantánea de las autoridades marroquíes» como si aspirara a un cargo en Rabat a partir del año próximo.

En el comienzo de curso no podían faltar las delicias del lenguaje ‘tecnocratés’, con términos como «filiar», «triajes» o «securitario» suficientes para que Ceuta pierda la condición de entorno inhóspito que castiga a sus propios ciudadanos a la par que contribuyentes. Sánchez se presenta a septiembre como a junio, implacable con los errores ajenos y condescendiente con los propios. Habita el mejor de los mundos, donde la «fortaleza del Estado» no sufre ante limitaciones que son «competencia de la ciudad autónoma», como si hablara del extranjero. Y presume de imponer a Felipe VI un viaje a suelo ceutí «cuando se den las condiciones para ello», tan equivalente a «el Rey irá a Cuba cuando toque» de su odiado Aznar, que también sufrió el síndrome de sentirse por encima de la Zarzuela.

Fuente: Diario de Mallorca

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre muere tras prenderse fuego ante la Ciudad de la Justicia de Córdoba después de intentar acceder por la fuerza
  2. Mercadona cambia su horario en Andalucía a partir de septiembre: esta es su nueva hora de cierre
  3. El Miliciano fotografiado en Espejo por Robert Capa y Gerda Taro cumple 90 años
  4. Córdoba afronta un otoño cultural marcado por la despedida de Medina Azahara, José Mercé y el 50 aniversario de la Axerquía
  5. El torero cordobés Cayetano de Julia fallece de manera repentina mientras hacía ejercicio en el parque Cruz Conde
  6. Si pasas por esta calle de Córdoba, mira tras la cristalera: hay una muralla romana de hace 2.000 años
  7. En directo | Así te hemos contado el partido entre el Córdoba CF y el Granada
  8. Diego Copé, delegado de Educación en Córdoba: 'Todas las unidades que se han creado nuevas por la reducción de la ratio están en la escuela pública

Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana

Montemayor refuerza su vigilancia policial tras conocer la okupación de una casa este fin de semana

El Ayuntamiento cambia el sentido de varias calles de Huerta Santa Isabel desde este martes a petición de los vecinos

El Ayuntamiento cambia el sentido de varias calles de Huerta Santa Isabel desde este martes a petición de los vecinos

La diseñadora cordobesa Matilde Cano presenta 'Classic 2027', su nueva colección de moda para madrinas

La diseñadora cordobesa Matilde Cano presenta 'Classic 2027', su nueva colección de moda para madrinas

Todos estos periféricos y accesorios rebajan su precio con el nuevo curso: no te pierdas la lista de seleccionados

Todos estos periféricos y accesorios rebajan su precio con el nuevo curso: no te pierdas la lista de seleccionados

El PSOE exige a la Diputación que cumpla la moción de apoyo al taxi rural ante el cambio en el transporte de pacientes de diálisis

El PSOE exige a la Diputación que cumpla la moción de apoyo al taxi rural ante el cambio en el transporte de pacientes de diálisis

De Isabel la Católica a las Cuentas del Gran Capitán: 'Córdoba en Púrpura' vuelve para mostrar la huella cristiana

De Isabel la Católica a las Cuentas del Gran Capitán: 'Córdoba en Púrpura' vuelve para mostrar la huella cristiana

La Policía interviene con disparos al aire para contener a los migrantes que quieren acceder al centro de acogida ceutí de Loma Colmenar

La Policía interviene con disparos al aire para contener a los migrantes que quieren acceder al centro de acogida ceutí de Loma Colmenar

Percan, el Córdoba CF, la "actitud" y una derrota para tomar nota ante el Granada

Percan, el Córdoba CF, la "actitud" y una derrota para tomar nota ante el Granada
Tracking Pixel Contents