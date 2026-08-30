Jesús «espanta» a sus apóstoles

Al ser humano le han fascinado siempre las preguntas sobre el pasado y el futuro; «¿de dónde venimos?», ¿de dónde procede la vida?, ¿cuál es el origen del Universo?», preguntas que vamos respondiendo, pero que a su vez abren nuevos interrogantes. Y además, las preguntas sobre un futuro que hoy nos parece incierto: «¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos espera en un mundo embarcado en un impresionante progreso tecnológico, capaz de potenciar y recrear al hombre y la vida, pero que también puede volverse contra el hombre y destruir todo signo de vida sobre nuestro planeta?». Nos vienen a la memoria aquellas palabras de León Tolstoi, ofreciendo una posible respuesta ante estas preguntas: «Jesucristo enseña a los seres humanos que hay algo en ellos que les sitúa por encima de esta vida, de ajetreos, alegrías y temores. Quien llega a entender las enseñanzas de Cristo, se sentirá como un pájaro que no sabía que tenía alas, y ahora, de pronto, se da cuenta de que puede volar, puede ser libre y ya no tiene nada que temer». ¡Qué gran visión de ese «paisaje» de misterio que envuelve a la humanidad! El evangelio que se proclama hoy en las eucaristías dominicales, en el que Jesús explica a sus discípulos lo que les espera, llega a «espantarles» tanto que el propio Pedro se aparta con el Maestro y le dice que eso no puede pasarle a Él, a Cristo. Pero Jesús le reprende con dureza: «¡Ponte detrás de mí, Satanás! Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». Un momento antes, el apóstol había sido bendecido por el Padre, pues había recibido de Él la revelación, era una «piedra» sólida para que Jesús pudiera construir sobre ella su comunidad, e inmediatamente después se convierte en un obstáculo, en «piedra de tropiezo» en el camino del Mesías. Llegados a este punto, el Maestro se dirige a todos los que le siguen y les expone con claridad el camino que deben seguir: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga». La tentación de entonces es la misma que tenemos ahora: «Seguir a un Cristo sin cruz; es más, pretender mostrar a Dios el camino correcto, como hizo Pedro: «¡Lejos de ti tal cosa, Señor! Eso no puede pasarte». Pero Jesús nos recuerda que su camino es el «camino del amor» y que «no hay amor verdadero sin sacrificio». Los cristianos estamos llamados a no juzgar según la perspectiva de este mundo, sino a tomar conciencia de que es necesario esforzarse para caminar a contracorriente y cuesta arriba. Jesús añade unas palabras que expresan una gran sabiduría que sigue vigente porque desafían la mentalidad y el comportamiento egocéntrico: «Porque quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que la pierda por mí, la encontrará». Esta paradoja contiene la «regla de oro» que Dios ha grabado en la naturaleza humana creada en Cristo: la regla de que sólo el amor da sentido y plenitud a la vida. Cada vez que participamos en la santa misa, el amor de Cristo crucificado y resucitado se nos ofrece como alimento y bebida para que podamos seguirlo en el camino cotidiano al servicio de nuestros hermanos.

Jesús no hace del sufrimiento el centro en torno al cual han de girar los demás. Todo lo contrario. El suyo es un dolor solidario, abierto, fecundo. No adopta tampoco una actitud victimista. No vive compadeciéndose de sí mismo, sino escuchando los padecimientos de los demás. El que quiera seguirle no podrá ignorar a los que sufren. Como ha dicho un teólogo, Ignacio Larrañeta, «no hay derecho a ser feliz sin los demás, ni contra los demás». El problema es que vivimos en lo que Leszek Kolakowsky llama «la cultura de analgésicos», esa sociedad obsesionada por eliminar el sufrimiento y malestar por medio de toda clase de drogas, narcóticos y evasiones. No es fácil asomarse al mundo interior de Jesús, pero en su corazón podemos intuir una doble experiencia: su identificación con los últimos y su confianza total con el Padre. Por una parte, sufre con la injusticia, las desgracias y las enfermedades que hacen sufrir a tantos. Por otra, confía totalmente en ese Dios Padre que nada quiere más que arrancar de la vida lo que es malo y hace sufrir a sus hijos. Y los versos con encanto del poeta: «Gracias, Señor, porque estás / todavía en mi palabra; / porque debajo de todos / mis puentes pasan tus aguas».

*Sacerdote y periodista