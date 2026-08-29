Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empleos en hoteles, bares y restaurantesEclipse lunar en CórdobaManolete 79 años de su muerteCayetano de JuliaCompra de DeoleoMortalidad en CórdobaTensión en CeutaNuevas normas de la DGTRafa Lozano JR. | Oro Juegos del MediterráneoCaídas accidentalesAgenda de ocio del fin de semanaFarmacias, ante los ictusIsma Ruiz contra el Granada CFCastillo imposibleEl cambio de nombre de un puebloPueblo de la Subbética
instagramlinkedin

Opinión | Caligrafía

Miguel Donate Salcedo

Miguel Donate Salcedo

Añádenos en Google

Siempre el calor

Mi socia dice que el año no termina en Nochevieja sino el 31 de julio, con el fin del año judicial. Los clementes dioses del Derecho hicieron agosto inhábil salvo para la instrucción de las penales causas, por lo que es un año de 11 meses, que empezará en septiembre. Para mí el año empieza cuando se anuncian las primeras colecciones por fascículos, o sea ya. Córdoba es un sitio terrible para vivir en el que sucesivas generaciones y civilizaciones se quedan por lo hecho por la anterior, como fantasmas esclavos, y cuanto menos poblamos la ciudad más parece recuperar algunos encantos, lo que sirve igual para el ornato católico de la Mezquita que para aparcar en Colón. Está Córdoba como un salón recién ordenado, que parece más grande. Tampoco está haciendo tanto calor estos días, ¿no creen? Juan Valera, en un artículo de 1872 que da mordiscos de serpiente a manta a la provincia; dice que un cordobés se pone la capa para ir de visita así haya 30 grados en la calle. Gautier pone la Mezquita muy bien y la ciudad muy mal, y dice que entre el calor y la quema de rastrojos estaba como un escorpión rodeado de fuego. 37 grados en Écija le parecieron un cocedero. Borges, en su cuento de Averroes, hace que el filósofo agradezca el agua, aunque no puede resistirse a mencionar «el fondo de la siesta». Somerset Maugham apunta al calor ardiente de la ciudad, sin más datos, aunque leo que cada década ganamos un tercio de grado, así que en algún momento será imposible vivir aquí, aunque sigamos haciéndolo misteriosamente, empeñados en esta empresa de milenios de habitar el fuego, como los pueblos que no dejan la falda de su volcán.

*Académico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La DGT cambia las normas para patinetes, coches, bicis y motos a partir del 1 de octubre: así afecta a Córdoba y al resto de España
  2. Un tiroteo en el barrio de Las Palmeras de Córdoba deja un herido y, de momento, ningún detenido por la Policía Nacional
  3. La familia de un trabajador fallecido en accidente laboral, perjudicada con 170.000 euros en la supuesta malversación de una letrada en Córdoba
  4. El hospital Reina Sofía de Córdoba logra que una paciente oncológica en cuidados paliativos pueda reencontrarse con su familia en Honduras: 'Cumplimos su deseo
  5. El TSJA reconoce la incapacidad permanente total a un electricista cordobés de 48 años por sus limitaciones físicas
  6. Los vecinos opinan sobre el futuro parque Poniente-Miralbaida en Córdoba: 'Le va a dar mucha vida al barrio, pero necesitamos un centro médico
  7. Urbanismo tendrá que limpiar dos parcelas residenciales de la antigua Azucarera de Villarrubia contaminadas por compuestos con 'riesgo inadmisible' para la salud
  8. Una tumba que “no debería” estar en Córdoba: el hallazgo de 3.800 años que desconcertó a los arqueólogos en un pueblo de la Subbética

Lamine Yamal entre las esteladas

Siempre el calor

Ceuta como termómetro

El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de agosto

El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de agosto

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de agosto

El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de agosto

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de agosto

El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 29 de agosto

Córdoba CF-Granada: horario y dónde ver por televisión el primer derbi andaluz de LaLiga Hypermotion

Córdoba CF-Granada: horario y dónde ver por televisión el primer derbi andaluz de LaLiga Hypermotion

El ser querido

El ser querido
Tracking Pixel Contents