Desde el corazón de África

El asfalto desaparece gradualmente, sustituido por una pista de tierra roja que se interna en las entrañas de la selva o la sabana. Viajar al corazón del África subsahariana no es simplemente desplazarse en el espacio; es realizar un viaje vertical hacia atrás en el tiempo. En estas tierras, donde los fósiles y la ciencia ubican el inicio de la experiencia humana, el viajero no encuentra un destino turístico, sino un espejo que le devuelve el reflejo de lo que fuimos antes de que las prisas sepultaran nuestra esencia. Aquí, entre horizontes infinitos y árboles milenarios, el ser humano comenzó a caminar erguido y a tejer las primeras redes comunitarias.

Aprendes a conjugar el tiempo de otra manera «pole pole». Si en Occidente el tiempo se fragmenta y padece; aquí, simplemente transcurre dictado por el horario solar. Las urgencias se diluyen en la inmensidad del paisaje y pronto se descubre la profunda paz que otorga integrarse en el ritmo natural de la tierra. No hay retrasos porque no hay prisa. La vida se despliega con una sencillez que estremece y, a la vez, reconforta.

En las aldeas de adobe y paja desprovistas de comodidades, la existencia no se mide por la acumulación de bienes, sino por la solidez de los vínculos. Existe una dignidad imperturbable en la rutina diaria: las mujeres que caminan erguidas transportando agua o mercancías, los ancianos que custodian la memoria bajo la sombra del baobab, y los niños que transforman un aro de metal o una pelota de trapo en el billete hacia la felicidad más pura. Es una pobreza material, sin duda, pero despojada de la miseria espiritual que a menudo asola a las sociedades de la abundancia: una bofetada de humanidad. En un entorno donde los recursos escasean, la solidaridad no es una opción moral ni un acto de caridad dominical; es el pilar básico de la supervivencia. En cada parada del camino, las puertas se abren sin pedir credenciales. Esta generosidad desinteresada redefine el concepto de riqueza y desarma los prejuicios que arrastramos en nuestras mochilas culturales.

También el viaje es una inmersión en una naturaleza que se mantiene intacta, un escenario de vida salvaje donde el silencio es solo una ilusión rota por el rugido lejano de un depredador, o dónde el cielo nocturno, limpio de contaminación lumínica, se muestra como un manto denso de estrellas que abruma y empequeñece. En estos espacios abiertos, donde la fauna sigue sus rutas migratorias ajena a las fronteras humanas, uno comprende el verdadero significado de la conservación y el equilibrio ecológico. No somos dueños de la Tierra; somos apenas unos huéspedes tardíos.

Regresar de una travesía por estas latitudes es una tarea compleja. Al volver a pisar las terminales de los aeropuertos, rodeados de pantallas publicitarias y rostros serios que avanzan presurosos, el choque cultural es inverso, pues este viaje no se mide en kilómetros ni en fotografías, sino en la transformación interna que provoca, que enseña a valorar el silencio, a relativizar nuestras pequeñas crisis cotidianas y a recordar que la dignidad humana reside en la sencillez y el apoyo mutuo. Al final, dejar atrás el continente africano no se siente como el final de unas vacaciones, sino como la dolorosa partida de un hogar al que siempre se querrá regresar.

*Abogado y profesor de Ética