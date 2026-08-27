El Poder y la soledad

Parece ser que el Poder va consiguiendo su objetivo: aislarnos, incomunicarnos y sumirnos en esa extraña soledad en la que no nos identifiquemos, en la que no seamos cada uno para los demás, en la que nos encerremos cada uno en sí mismo, contra sí mismo y contra todos, hasta convertir las ideas en ideología, los miedos en violencia, los otros en amenazas. A esto hemos llegado. Es la soledad frente al Poder; la soledad de una mujer con su maltratador; la soledad de una mujer ante la decisión de abortar; la soledad de un enfermo ante la decisión de quitarse la vida; la soledad de un médico en su consulta; la soledad de un maestro en su aula; la soledad en una cola y otra cola; la soledad de un niño ante una pantalla; la soledad de unos padres ante la muerte de un hijo; la soledad de un accidente; la soledad del drogadicto; la soledad de quien espera una ayuda que el Poder prometió, y muere esperándola; la soledad de los vecinos ante un incendio o una riada, o un desastre ferroviario, o un terremoto, o la lava de un volcán; la soledad que están viviendo los ceutíes, que vivieron y que vivirán; la soledad de cada cual con sus miedos, frente a esa basura de televisión para cretinos, frente a la pantalla de un móvil; la soledad de quien se rechaza su cuerpo o su edad, o su calvicie, o sus canas, o su gordura, que es la soledad de esa carrera interminable para cumplir con el estereotipo que nos propone la sociedad de consumo; la soledad de querer alcanzar viento y atrapar agua; es, al fin, la soledad de quienes nos borran a Dios, los valores éticos y morales, la esperanza, a cambio de mentiras y ensoñaciones; la soledad de sentirnos ridículos, extraños, y así nos rechacemos, nos odiemos y nos extraviemos en ese vértigo continuo de escuchar el susurro del Poder y quienes se dicen poderosos con sus sonrisas, su prepotencia, como si la debilidad y el miedo no les afectasen, y nos invitan a que los imitemos, porque vamos a ser felices si hacemos y pensamos y vivimos como ellos. Y el Poder va creciendo sobre la inmensa desolación de aislamiento que ha creado al encerrarnos a cada uno en sus zozobras y en sus dudas, en sus más íntimos miedos; esa soledad cuando consigue que nos peleemos con nuestros familiares, nuestros amigos y nuestros vecinos, y así, tan desunidos en esa soledad, no tener fuerzas ni conciencia para cuestionarle al Poder esa asfixia con la que nos va atenazando y amordazando, convirtiéndonos en sus esclavos, sin necesidad de cadenas, ni látigos, ni grilletes, sino a base de enseñarnos a engañarnos, hasta el punto de creernos nuestras propias mentiras y transformarlas en verdad, tan contentos, tan felices.

*Escritor