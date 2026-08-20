Animado cementerio (2)

Les decía la semana pasada que los muertos del futuro dejaremos, de quererlo, un abundante rastro documental más o menos accesible para nuestros descendientes. Imaginar a un bisabuelo o tatarabuelo es ahora un ejercicio de imaginación, pero bastará en unos años para los choznos entrar en el perfil del ancestro y ver sus vídeos y opiniones. El estudio de la correspondencia será complicado, pero sobre todo será imposible inventarse antepasados adelantados a su tiempo y revolucionarios y que decían hace un siglo lo que se haya puesto de moda y que jamás claudicaron: ahí estarán las cuentas de twitter y los vídeos, como una especie de formol. ¿Habrá un derecho de los descendientes a aniquilar esas memorias, aunque el difunto se haya esforzado por dejarlas? ¿Existe un derecho a determinar el propio pasado o librarse de él llegado el caso? Imaginen el esperpento de políticos desempolvando el vídeo de la abuela del contrario en onlyfans, de una bisabuela defendiendo genocidios o una tía lejana pidiendo la supresión del sufragio universal y estafando con cryptos. Estas preocupaciones afectaban a linajes de cierto peso o publicidad, pero en el futuro la deshonra será tan democrática como las posibilidades de deshonrarse cada uno por su cuenta, que no dejan de crecer. Se me ocurre la perversidad de que, para desvincularse de la herencia de la fama, y que no pudiera utilizarse en contra, fuera obligatorio renunciar también a la herencia patrimonial (o, en mayor complicación, someterse a la eliminación de algunos genes escogidos, eliminando efectivamente la conexión propia o de los descendientes). O sustituir los antiguos matrimonios por el apellido por la venta, directamente, de un par de genes que azuleen la sangre. Tal vez sea todo especular, porque nadie vaya a mirar internet, como no se miran los álbumes de fotos de los noventa. Quizá, viéndonos todos jóvenes otra vez, tengamos algo de compasión. Tal vez nos quedemos a vivir en el cementerio.

*Académico