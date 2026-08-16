Chumbera, planta arbustiva de la familia de las Cactáceas del género Opuntia, tronco bien desarrollado, pencas, conocidas como palas, ovales, aplanadas, unidas. Carnosas, suculentas de color verde. Las hojas son sustituidas por espinas. Florece con colores vivos amarillos o rojizos y dan el llamado higo chumbo o tuna en México. Carnosos, verdes, naranjas o rojos, ovalados, oblongos. Piel dura, gruesa, con pinchos o pelusas. Silvestre en zonas templadas y cálidas, suelos con cierta inclinación, pocos nutrientes y acusado drenaje.

Domesticada hace más de 9.000 años, tanto el higo chumbo, como las palas cocinadas y en ensaladas eran parte de la alimentación. De la cochinilla, insecto parásito, se obtenía el colorante rojo. La Corona española protegió su comercialización como la mayor fuente de ingresos, tras el oro y la plata.

Los primeros chumbos fueron denominados «higos de Indias». Los moriscos los llevaron al continente africano y los llamaron «higos de los cristianos».

Delimitación de fincas, explotaciones ganaderas y forraje para el ganado. El chumbo era fuente de ingresos para familias humildes, mediante su venta ambulante.

Puede competir con la vegetación autóctona rompiendo el equilibrio natural. Han sido incluídas Opuntia dillenii, Opuntia maxima, tambien llamada Opuntia ficus- indica, y Opuntia stricta, en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, en el 2013. Se prohíbe posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o sus propágulos y la introducción en medio natural.

Con 90% agua, azúcar, materias nitrogenadas y ácidos orgánicos. Ricos en fibra y vitaminas destacando las vitaminas A, C, K, B3, B1, B2 y B6. Minerales notorios: calcio, magnesio, potasio, fósforo, hierro y cobre.

Luchaba contra el escorbuto que afectaba a los marineros. Iba en las bodegas de los buques de la armada española en el XVII. Remedio para la diabetes. Cataplasma que suaviza y protege la piel. El cocimiento de la raíz beneficioso para gastritis y cólicos intestinales. Promueven un adecuado tránsito intestinal, fortalece las defensas, regula los niveles de colesterol y es antiinflamatorio.

Puede presentar efectos astringentes, como ya recogía la escritora Cecilia Böhl de Faber en una de sus obras, que una mujer murió por un atracón de higos chumbos.

La venta ambulante y la maestría del pelado prácticamente han desaparecido. En Córdoba, la convocatoria de solicitudes para concesión de autorizaciones de venta ha quedado desierta. En el mercado pueden encontrarse para el consumo en fresco y en diferentes productos derivados como confituras, mermeladas o zumos.

*Delegado provincial del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía.