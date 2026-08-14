Fundecor: treinta añoshaciendo provincia

«No existen territorios sin futuro, existen territorios sin proyectos», sostenía el médico y político argentino Hermes Binner. Hoy, cuando la Base Logística del Ejército es ya, más que un proyecto, una realidad en marcha, comprendemos el alcance de una apuesta estratégica por Córdoba que ha conseguido concitar el compromiso de las distintas administraciones y generar en la ciudadanía la expectativa de que sus beneficios llegarán al conjunto del territorio, impulsando el empleo, la innovación y la actividad económica.

Pero los buenos proyectos no requieren solo inversiones o infraestructuras. Necesitan talento y profesionales cualificados. De poco sirve que esas grandes apuestas lleguen a Córdoba si no encuentran aquí a las personas capaces de darles vida. Tender el puente entre la universidad y la empresa y convertir el conocimiento en oportunidad: en esa labor lleva tres décadas trabajando Fundecor, desde su nacimiento el 13 de diciembre de 1996.

Empezó modestamente, a partir de un impulso conjunto entre la Universidad de Córdoba, la Diputación Provincial y Cajasur para crear una fundación de nombre largo y propósito claro: acercar la universidad a la empresa. La UCO, a pesar de ser una universidad joven, no partía de cero: gozaba ya de unas relaciones fecundas con el tejido productivo cordobés. Fundecor no vino, por tanto, a inventar esos vínculos, sino a reforzarlos y a darles continuidad. La fórmula fundacional aportaba, además, dos cosas que la universidad por sí sola difícilmente podía ofrecer: la agilidad de gestión propia del ritmo empresarial y un patronato en el que se sentaban universidad, administración provincial y entidad financiera, cada una con sus peculiaridades e intereses, pero compartiendo, en este caso, un mismo propósito.

Aquella fórmula resultó fértil. Fundecor comenzó tendiendo puentes entre las aulas y el mundo profesional mediante las prácticas en empresas y, desde 1999, la intermediación laboral. Después incorporó la orientación, la formación, la empleabilidad y el emprendimiento, mientras asumía una gestión creciente de programas y proyectos de la Universidad. Su reconocimiento como medio propio de la UCO en 2018 abrió una nueva etapa de diversificación hacia ámbitos como la innovación, la Industria 4.0, la formación dual, el liderazgo o las cátedras, además de reforzar su presencia territorial y social con iniciativas de promoción académica en Las Palmeras y programas de empleabilidad y emprendimiento dirigidos a mujeres. Treinta años después, Fundecor es una plataforma transversal que conecta conocimiento, talento, instituciones y tejido productivo con un mismo propósito: poner las capacidades de la Universidad al servicio del desarrollo de Córdoba y su provincia.

Pero un aniversario no es solo celebración de lo hecho y vivido, sino que ha de servir también para proyectar hacia el futuro nuevos horizontes. Si algo demuestra la evolución de Fundecor es que los retos a los que ha hecho frente desde 1996 no han desaparecido: se han vuelto más complejos y, en algunos casos, más urgentes. Por eso, treinta años después, Fundecor es más necesaria que nunca.

Lo es, en primer lugar, porque la sociedad espera hoy más de sus universidades. La excelencia investigadora y el prestigio de un título se siguen valorando y exigiendo, pero las familias esperan también que la universidad ayude a transformar la formación en oportunidades profesionales para sus hijos en un mundo cada vez más incierto y cambiante. No se puede negar que la universidad pública española lleva años trabajando por la empleabilidad de sus estudiantes mediante programas, orientación y prácticas en empresas, aunque quizá no siempre haya sabido situar ese esfuerzo en el primer plano de su relato. Parte del crecimiento de las universidades privadas se debe, entre otros factores, a su capacidad para entender esta demanda y hacer especialmente visible la conexión entre formación y empleo. La universidad pública no puede renunciar a su esencia —la generación de conocimiento, el pensamiento crítico o la igualdad de oportunidades—, pero tampoco puede permitir que el futuro profesional de sus estudiantes ocupe un lugar secundario.

En ese terreno Fundecor lleva ya treinta años dando respuestas, y tendrá que seguir dándolas, pero con más ambición todavía. Por delante hay perfiles profesionales que la inteligencia artificial y el cambio tecnológico crean, transforman o hacen desaparecer a una velocidad que cuesta seguir. Habrá que aprender a leerlos a tiempo, apretar aún más los lazos entre la universidad y la empresa y seguir apostando por el emprendimiento no como salida cuando falta el empleo, sino como forma de crearlo y de convertir conocimiento y talento en desarrollo.

Y hay una segunda razón que mira directamente al territorio. El futuro de Córdoba depende también del equilibrio entre la capital y su provincia. Combatir la despoblación exige algo más que servicios: necesita empleo, emprendimiento, actividad económica y talento joven con razones para quedarse o regresar. Una fundación universidad-empresa puede contribuir precisamente a ello, acercando estudiantes y egresados a empresas y municipios, detectando necesidades profesionales y llevando conocimiento e innovación al territorio. Fundecor ya trabaja en esa dirección a través de programas como Campus Rural, las prácticas UCO-Diputación, Pozoblanco Emprende o Mujeres con Raíz. El desafío ahora es ampliar esa presencia y hacer que la Universidad llegue con mayor intensidad a toda la provincia.

Fundecor afronta esa nueva etapa desde una base sólida: un Patronato en el que están representados la Universidad de Córdoba -con presencia de su Consejo Social-, la Diputación Provincial e IPRODECO, y un equipo profesional y entusiasta que ha acompañado cada paso de su crecimiento.

Treinta años después, toca mirar hacia adelante con la misma vocación y una ambición renovada: seguir haciendo provincia, acercando talento, conocimiento y oportunidades allí donde Córdoba más los necesita.

*Profesor de la UCO y patrono de Fundecor