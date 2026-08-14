Anatomía de la siesta

Existe un momento, cuando el termómetro del coche marca los 44 grados, en el que la civilización occidental decide declararse en quiebra técnica. No es una rendición incondicional ante el enemigo; es algo mucho más ancestral y patriótico: la hora de la siesta. Mientras el resto de Europa se empeña en mantener una productividad alienante dictada desde una oficina en Frankfurt, el español del páramo estival sabe que la verdadera sabiduría no consiste en producir, sino en sobrevivir. Cuando el asfalto se derrite y el canto de las chicharras adquiere una cadencia hipnótica que roza el rito chamánico, la respuesta cuerda es el colapso horizontal. La siesta no es un capricho burgués ni un síntoma de la desidia mediterránea; en los meses de julio y agosto, es una estricta prescripción médica.

No es simplemente cerrar los ojos después de comer. La siesta ibérica es una disciplina mística que cuenta con sus propios templos, sacerdotes y liturgias. El escenario principal suele ser el salón familiar, un búnker protegido del exterior por unas persianas bajadas a cal y canto, capaces de resistir un ataque nuclear o, lo que es peor, la luz del sol de las tres de la tarde. El especialista y nobel Camilo José Cela, ya lo advirtió: la siesta debe ser «con pijama, padrenuestro y orinal». Despojarse de las ataduras de la ropa civil es el primer paso hacia la trascendencia. Luego viene la elección de la superficie. El sofá de escay, ese que se adhiere a la piel con la fuerza de un pegamento industrial, y ejerce una atracción gravitatoria irresistible. O la comodidad del catre para combatir a lumbares y dorsales. Muchas veces se completa con su banda sonora oficial: el Tour de Francia o, en su defecto, una película de sobremesa especializada en aburrir ovejas, son el ansiolítico perfecto.

Durante décadas, la propaganda anglosajona ha mirado esta costumbre por encima del hombro, tildándola de atraso cultural y lastre para el PIB. Sin embargo, esos mismos turistas que nos criticaban, tras tres horas de exposición al sol mesetario, caen redondos sobre la toalla o la tumbona, fulminados por la implacable justicia del clima. No se trata de pereza, señores de Bruselas; se trata de termorregulación. Trabajar a las cuatro de la tarde sobre el asfalto, ya en secano o en dehesa, no es una muestra de civismo, es un intento de suicidio. La siesta es el mecanismo de defensa de un pueblo que aprendió hace siglos que contra el sol no se puede luchar; se le esquiva replegándose a los cuarteles de verano, que huelen a lavanda y a ventilador de techo haciendo un ruido rítmico y destartalado.

La siesta tiene sus efectos secundarios si no se administra con el debido rigor. Frente a la siesta reparadora de 20 minutos está la siesta de dimensiones épicas que te transporta a otra dimensión espaciotemporal. Quien se excede en el minutaje corre el riesgo de despertar a las 7 de la tarde con una profunda crisis de identidad, sin saber en qué año vives ni cómo te llamas. A pesar de estos riesgos evidentes, España se mantiene firme en sus costumbres. En un mundo hiperconectado que exige atención inmediata y notificaciones en el móvil cada tres segundos, reivindicar el derecho a quedarse babeando sobre un cojín de ganchillo es el último reducto de la resistencia humana. En palabras de Byun-Çhul Han, «en la era del rendimiento, la siesta es un gesto de resistencia. Dormir bajo la luz del día no es pereza, sino una afirmación soberana del cuerpo contra la explotación voluntaria del yo». Que sigan los mercados financieros su rumbo frenético; nosotros, mientras el páramo siga ardiendo, seguiremos practicando el noble arte de desconectar el cerebro. Al fin y al cabo, el mundo puede esperar hasta las cinco y media.

*Abogado y profesor de Ética