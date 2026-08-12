Plan para un eclipse reivindicativo

Propongo para la eclipsante jornada de hoy todo un ‘planazo’ reivindicativo: ver cómo la Luna oculta al Sol en la Sierra de Córdoba, pero sin dejar residuos y siendo muy escrupulosos para no poner en riesgo el entorno demostrando así que realmente lo queremos, cuidamos y respetamos. Luego, celebrarlo con bocadillo y cervezón en el Coliseo San Andrés, que echan la película ‘Obbsesión’, y regresar a casa con la menor prisa posible y por el itinerario que más nos permita disfrutar de algunos de esos rincones del Casco Histórico que algo de frescor y mucho de belleza regalan bien entrada la noche.

Se trata de actuar sobre lo más cercano (en el espacio, en el tiempo y en el corazón) pero pensando a largo plazo en tres justas reivindicaciones que, al calor del calor, valga la redundancia, se han enconado en este tórrido mes de agosto: la preservación de los cines de verano, la necesidad de evitar los incendios forestales y el tomar medidas en todos los barrios contra el cambio climático.

Y no es derrotismo o considerar inútiles las iniciativas ciudadanas que se están tomando en estas tres cuestiones. Todo lo contrario. Pero ya con el mes de agosto medio pasado quizá deberíamos pensar en cómo redirigir fuerzas y estrategias a partir de septiembre y en ser constantes el resto del año con estas demandas. Ahora nos queda, que no es poco, darle vidilla con nuestra presencia al Coliseo San Andrés, extremar la precaución cuando visitemos la Sierra de Córdoba y otros entornos naturales y, quien pueda, se me ocurre como ejemplo, sacar la silla a la calle en barrios o quedar para charlar junto a las céntricas fuentes del Paseo de Córdoba tomando el fresco, una revolucionaria actividad tradicional para socializar, sin necesidad de Facebook ni Instagram, y que coincido que debería ser reconocida y protegida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Todo ello, primero, porque los incendios estivales se apagan en invierno con labores forestales, a lo que hay que dedicar más recursos; la solución para los cines de verano y garantizar su programación y supervivencia se tienen que gestionar de otoño a primavera y, por último, hay que recordar que “climatología” no es lo mismo que “meteorología”, ésta última se refiere a los fenómenos puntuales del tiempo mientras que el clima es una cuestión a largo plazo, como la lucha que ahora implica.

Y segundo, porque los que más tienen que escuchar, muchos de ellos cargos que siempre se reparten antes de agosto, ya están en la playa. Y todo el mundo sabe que el rumor de las olas tapa cualquier voz lejana de protesta, por muy sonora y justa que sea.