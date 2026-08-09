¿Dónde dormirá el 12 de agosto?

A medida que nos acercamos a la histórica fecha del 12 de agosto el precio de las habitaciones disponibles en los alojamientos de las zonas afectadas ha empezado a bajar. De los 1.500 euros que se llegaban a pedir de media en hotelitos de la provincia de Zaragoza, Lleida, Tarragona o Teruel hace tres meses, se ha bajado a menos de 500. Por poner un ejemplo: una habitación sencilla en la entrañable hospedería del monasterio de Poblet (Tarragona) cuesta 499 euros la noche del 12. Si quiere ir una semana después, el precio es de 99 euros. Será interesante ver qué ocurre con el precio un día antes del eclipse si no se ha logrado vender esa noche.

Según el Ministerio de Economía, el impacto económico del eclipse será de 347,6 millones de euros. Habrá un incremento de 447.000 turistas nacionales y extranjeros más de lo normal entre el 10 y el 16 de agosto. Si no se hubiesen levantado los peajes de la autopista AP-7, esta habría batido su récord histórico de recaudación. El riesgo de que esta se colapse entre Barcelona y la Comunidad Valenciana es muy alto. Para quien asuma la aventura, que se lleve la fiambrera. Por cierto: ¿tendrán en cuenta las cifras eclipsares del ministerio las ventas agregadas de bocadillos, jamón y huevos para tortillas, además del gasto adicional en carburante?

Los tertulianos y escribidores que pontificaban de pandemias, volcanes y el Oriente Medio hoy nos inundan de tesis diversas sobre eclipses donde, hasta el momento, no ha habido enfrentamiento político. Familiares y amigos, centros excursionistas y hasta pueblos enteros preparan la mundial para ese día. «¿Dónde irás tú?» «¿Qué monte subirás?» «¿Crees que habrá calima al atardecer?» Así estamos preguntándonos unos a otros sobre cómo afrontaremos la experiencia del siglo. El interés del Gobierno ha superado todas las expectativas. Hasta se ha programado una web, trioeclipse.es que, yendo más allá, nos avisa del eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 que se verá en el sur de España. Por quien se haya perdido este.

El movimiento social que generará este fenómeno astronómico confirma que vivimos tiempos de experiencias que están transformando nuestro consumo. Un informe de Mastercard señala que viajar, las aventuras al aire libre y gastronomía son las tres prioridades de los europeos para cambiar de aires cuando llegan las vacaciones. Subirse a un globo, lanzarse en puenting o, simplemente, andar el camino de Santiago se ha convertido en lo normal. Vivir en un mundo más digital no es contradictorio con buscar más experiencias presenciales. Todo lo contrario: las aplicaciones ayudan a encontrar la mejor oferta disponible y a enseñarlo posteriormente. La pandemia significó un punto y aparte que aceleró el cambio de preferencias. Estas experiencias cuestan dinero y para la gran mayoría de los ciudadanos supone dejar de consumir otros bienes y servicios. Con o sin eclipse, España es uno de los países más beneficiados de esta tendencia que está para quedarse. Si los hoteles acaban haciendo el agosto gracias a él siempre será porque alguien quiere pagarlo.

*Director de información económica de Prensa Ibérica