Miras el horizonte abierto en la ventana y ves una ciudad que no es la tuya, aunque podría serlo. Al bajar del hotel, te encuentras con un barrio viviendo en su equilibrio de las viejas historias dormidas en sus muros y una visión joven e inmediata que palpita y conecta con regiones de ti que no has olvidado, pero sí perdido. Ahora es el momento de la reconexión, y por eso decides que esa galería de arte que se ve desde el hall tiene muy buena pinta. Es arte callejero con su punto de canallería, con un colorido restallante que se adensa en colores rotundos. Los naranjas y azules umbríos miran hacia lo alto y suben por fachadas que parecen poder deslizarse en el tiempo, con paseantes estilizados de pies ligeros: casi parece que andas entre ellos, de puntillas sobre los escalones que llevan hacia el fondo de la calle, con esos tonos ya casi amarillentos, como el reflejo del sol desvaído en las olas, porque este mediodía embarcarás. Te has ganado estos días, te has ganado estas noches, te has ganado también el panorama desde el puente de mando, con esa proa brillante que parece sacada de un relato de Fitzgerald en la Costa Azul y antes de Blasco Ibáñez, que, más allá de Valencia, no tiene un territorio asignado en el mundo, porque su geografía es el propio Blasco Ibáñez, como un continente de sí mismo. También eres tú ahora tu propio continente, tu propio océano, su oleaje de sueños y de costas dormidas.

Somos esas costas dormidas, pero de vez en cuando hay que despertarlas. Cuánto de nosotros se va quedando atrás, lo vamos alejando, se nos está durmiendo hasta que lo olvidamos. Volver a ser quien eres, recuperar quién eres, es una misión para el verano. Se vuelve muy difícil, porque la vida lastra y nos arrastra, y nos va despojando, muchas veces, de unas cuantas verdades que al final sólo laten en lugares profundos de nuestro pensamiento. Sin embargo, esas sensaciones siguen estando ahí, dispuestas a ofrecernos otra vez la mano para caminar con nosotros. Ahora te veo embarcando, entrar en este artículo para luego salir y regresar a la vida que sigues protegiendo, en la que serás tú quien tome los pinceles y decida los tonos, los volúmenes y la profundidad. Volver a ser quien eres, a gozar y a sentir el salitre en los labios, ninfa o sirena con un canto interior.

Ahora te veo en la foto, con tu brillo, y muestras la sonrisa radiante sobre el puerto. Esa eres tú. Vivimos encontrando los restos de nosotros que se van quedando susurrados en varios bordes del camino. Hay que recuperar los esenciales, comenzando por tu melodía y tu propia pintura en movimiento. El barco ahora te mira y también te susurra, con un idioma nuevo y muy antiguo, las palabras del mar.

*Escritor