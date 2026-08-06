El plumier

En estos días de asueto laboral y ajetreo fronterizo «inesperado», he podido leer un artículo que explicaba cómo las antiguas culturas centroeuropeas, eminentemente agrícolas, transmitían sus conocimientos y valores, de generación en generación, recurriendo a enseñanzas populares.

Entre esos proverbios hay uno de origen alemán en el que, con evidente intención de aleccionar sobre la fragilidad de la vida y de la finitud de todo ser, animado o inanimado, dice así: «Una valla dura tres años, un perro dura tres vallas, un caballo dura tres perros y un hombre dura tres caballos».

Todo tiene un fin. Lo que no es fácil de aceptar, quizás porque no somos conscientes de ello, es que el paso del tiempo no es solo respecto a los demás, que nuestro reloj biológico también es imparable.

Vienen estas reflexiones a cuento de que hace unos días, en modo abuela, entré en un establecimiento de nuestra ciudad a preguntar por un «plumier de Harry Potter» que quería mi nieto.

La dependienta, de unos veintipocos años, al preguntarle si tenían el referido plumier, se perdió en un pasillo regresando con un arsenal de productos del joven aprendiz de magia: una toalla, un puzle, un disfraz… poniéndolos sobre el mostrador y diciéndome que eso era lo que tenían. Al darle las gracias -por lo que yo entendí como un esfuerzo y una amabilidad inestimable por su parte, molestándose en intentar agradarme y satisfacer mi demanda-, pero decirle que iba buscando expresamente un plumier, me miró con cara de apuro y me dijo: «Disculpe, ¿un plumier qué es?»

Y aquí es cuando mi reloj hizo sonar la alarma generacional con todas sus fuerzas. Acababa de pedir un artículo, con su nombre decimonónico, a una chica que probablemente domina el castellano con sus limitaciones tiktokeras aunque el espanglish reguetonero se le da de lujo.

Resulta que ese plumier de madera, con cuya tapa, los profesores ponían nuestras infantiles palmas de las manos rojas como tomates a la primera trastada que hiciéramos, ahora debe llamarse pencil box o tal vez ni eso, porque ¿cuántos de nuestros jóvenes usan con habitualidad el arte de escribir a mano?

No soy de dar consejos, pero no podéis imaginar la de psicólogos que os ahorra derramar vuestras lágrimas de tinta en un papel.

Luego me arrepentí de mis conclusiones respecto a la citada dependienta, porque en un juego experimental, me dio por preguntar a una de mis sobrinas, universitaria y de edad parecida a aquella, si sabía que era un plumier y me respondió que una colcha con plumas.

En mi finitud, no sé cuántos plumieres me quedan, pero con la última gafada de el del síndrome de Hubris, con un «One» ya estoy servida.

*Abogada