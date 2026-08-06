Encontrarán con facilidad un documental, más bien entrevista, a Harry Crews en 2007, bajo el título Survival is triumph enough. Era un hombre muy inteligente y escucharlo es adictivo, porque parece que mientras habla está compartiendo la verdad, mesías en el pantano. Decía que tarde o temprano toda persona medio instruida piensa que tiene que escribir un libro y que era como si un día alguien dijera: «Voy a operar un cerebro, tan difícil no será». El resultado en ambos casos era la muerte, del paciente o del libro. Ha pasado siempre que se confunda el éxito profesional en otra cosa con el talento para escribir, a lo que tal vez se tenga afición, pero puede serse aficionado a tocar sonatinas al piano y no pretender dar un concierto. Había una barrera física, eso sí, porque el libro había que escribirlo en algún momento. Era mucho freno que de pensar a escribir haya un canal sucio en el que se pierde casi todo en los dedos o la pantalla. Hay que extirparse el tumor y unas veces queda limpio y otras no y otras pues te mueres o es inoperable.

La inteligencia artificial ha terminado de animar a los valientes, que ahora tienen una idea peregrina y en cinco minutos el Chati se la deja en ordenados capitulitos. Ni es propiedad intelectual ni es arte ni es nada, acabáramos, pero hay más basura en el agua. Escribiendo se piensa, es clásico; y si ya venía bien pensar antes de escribir, no digamos ahora, que puede obtenerse un cachopo de texto sin arrepentirse por el camino ni de medio pensamiento. Gente veinte años pensando si darle luz a algo bueno, y gente pretendiendo que nos traguemos lo que ni ellos quisieron escribir.

*Académico