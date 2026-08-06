La ambición desmedida

Cuando el ser humano se embarca en el bosque cenagoso de la avaricia sin freno, al final, esas arenas movedizas acabaran tragándoselo como un juguete roto indefenso, que no puede tener otro final que la extinción, la pérdida del poco o mucho prestigio que pudo haber tenido en la Sociedad en donde habita, y que en su día, en aquellos lejanos años de la niñez, adolescencia o primera madurez, tuvo, como todos, los sueños de ser partícipe con los demás en un mundo mejor, que después se ha disuelto como sal en el agua.

Esa obsesión desmedida, en donde en el término medio está la virtud, que justifica el deseo de prosperar y ascender a la escala social: ser más, tener más, poder más, es inherente a la naturaleza homínida de primates, que en tiempos lejanos bajaron de los árboles. Me parece lícita y además necesaria como motor del progreso, desde las cuevas oscuras a los rascacielos, y en la prosperidad material en que en la actualidad estamos inmersos. Pero todo ello nos ha llevado a un egoísmo enfermizo, olvidando que estamos todos conectados, y que el individuo sólo, sin el grupo, sin colaborar desinteresadamente con el mismo, sin amor, es un pobre diablo indefenso ante los avatares de la vida y de la propia Naturaleza.

Ya Quevedo en su célebre poema Don Dinero nos los advirtió hace más de 300 años, pero ahora, en este momento histórico, en esta España de mis dolores, donde la moral está tirada por los suelos; donde todo vale, hasta la mentira sobre otra mentira, y es moneda de cambio; donde la egolatría en términos generales es la seña de identidad, salvo contadas y admirables excepciones. Hay que parar la pelota y tomar conciencia de hacia dónde nos lleva o nos llevan en ese vendaval de un camino a ninguna parte. En un tiovivo que gira continuamente hacia sí mismo, en un barco a la deriva, que no sabe hacia qué puerto se dirige y que, por tanto, nunca encontrará un viento favorable.

Y es necesario decir basta a quienes nos dirigen en esos términos. Sean del signo político que sean, para que den paso a personas íntegras, generosas, dedicadas al Bien Común, y no a sus intereses egoístas y espurios.

Hace años, paseando distraído por el Mercado de Abastos de la Ciudad de Almería, había un puesto, creo que de fruta, donde mucha gente estaba agolpada, cada uno exigiendo que le atendiesen en perjuicio de los otros que estaban allí, con el mismo proceder egoísta tan común en esta nuestra tierra. Entonces el tendero, se me quedó mirando y me dijo: «Y todo esto para un plato de lentejas».

Los generales romanos, después de someter a los pueblos bárbaros, y en el desfile triunfal de la Ciudad Eterna les ovacionaban, montados en sus carros de combate, con la corona de laurel y la toga patricia junto con todos los atributos del vencedor, pero detrás tenía a su lado a un esclavo que susurrándole al oído en cada momento le decía: «No olvides que eres mortal» o «Memento Mori».

Y me pregunto. ¿Para tanto en tan poco tiempo? ¿Para tanto en pérdida de calidad de vida? ¿De sufrir el odio justificado de mis conciudadanos? ¿Para qué tanto poder, tanto dinero, que no tendré vida para gastarlo ni mis hijos ni mis nietos? ¿Merece la pena? Pregunto.

*Abogado