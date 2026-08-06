57, 67, 70, 88...

¿Cuántos muertos se necesitan para un titular en portada? En Europa puede ser que basten con 2 o 3. Si un autobús se accidenta en países más lejanos, y mueren 50 personas, tendremos que buscar la noticia en un rincón.

Lo que está pasando en Ceuta no es nuevo. No todas las vidas valen lo mismo. Algunas molestan. Algunas son solo números. No hay nombres. Horas dedicadas a hablar de los problemas geopolíticos. La tragedia humana en segundo plano. No hay novedad en esto. Cualquier día podemos leer, si buscamos cuidadosamente, noticias de muertes en países que no somos capaces de situar en un mapa. Y también de países que sí conocemos pero que, por su repetición, las vemos en una especie de pantalla de fondo, como la televisión encendida sin sonido, para que no moleste mucho: siguen los asesinatos en Gaza y Cisjordania. Y también en Yemen, en Sudán. Del incremento de ejecuciones en Irán ya no se habla. Solo importa el estrecho de Ormuz. Y las bolsas suben sin parar.

Las redes sociales no solo inflaman. También descubrimos frases, escritos, personas con las que nos sentimos identificadas. Hoy he encontrado unas declaraciones (en 2019) de Adama Dieng, asesor de la ONU sobre la prevención del genocidio: «Cuando vemos el auge de grupos neonazis y neofascistas, cómo se señala a migrantes y refugiados, debemos tener presente que las palabras matan, como las balas. Debemos estar unidos contra el odio y hacer todo lo posible para combatirlo».

Muy cerca, otros asesinatos que no paran: los de mujeres. La persistencia de las organizaciones feministas consigue que no se olviden. El 25 de julio, desafiando al calor, la Plataforma Contra la Violencia a las Mujeres nos convocó y acudimos, a denunciar un mes más, esta lacra. No le llamemos guerra. Copio algunas frases del Manifiesto que se leyó. «De nuevo nos encontramos ante un verano negro: 4 hombres asesinos, 6 víctimas: 4 mujeres y dos menores, en los últimos 4 días. Cuesta asumir que tengamos que seguir explicando que no son casos aislados, que es un problema estructural.»

*Activista de Amnistía Internacional