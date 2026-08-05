¿El huevo o la gallina?

¿Qué fue antes? Vale la pena rescatar este dilema para entender dónde estamos en el anuncio de acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza. Con Donald Trump acorralado entre sus propios electores y en medio de una cumbre extraordinaria en Camp David con todo su gabinete, el presidente americano vuelve a rescatar del desván del olvido su perfil pacifista como presidente de la Junta de Paz para la Franja. Su propuesta se resume en una quincena de puntos que pasa porque las dos partes acepten. Los líderes de Hamás ya han anunciado que, si Israel cumple, ellos están dispuestos a ceder el control del territorio a un Gobierno formado por tecnócratas y entregar su arsenal militar pesado, es decir, todo lo que puede impactar en territorio israelí. ¡Bingo!

De la narrativa falsa en la que Trump se adjudica la paz en ocho conflictos, al menos este ya tiene nueva hoja de ruta. Y no es menor, porque Gaza a estas alturas es comodín de otras tantas aventuras que no solo no ha parado, sino que no debería haber abierto. Desde la guerra de Irán a los ataques en el mar Rojo de las guerrillas de Yemen, el conflicto palestino inflama toda la región. El potencial de incendiarla del todo está tan cerca como este nuevo acuerdo de paz. Porque la aceptación de los líderes de Hamás está condicionada a que Israel acabe con los ataques y retire las tropas de la Franja a la misma velocidad con la que ellos van entregando las armas. De momento, el presidente americano habla de dos semanas para implementar el acuerdo pero Israel, por ahora, no ha aceptado y lo que se filtra desde su gobierno es que nunca abandonarán la línea amarilla, que ya consideran territorio propio y que deja la mitad de la franja todavía bajo su ocupación. Aunque Trump tiene predilección por simplificar procesos que son muy complejos, aquí alguien va a tener que evitar que el dilema del huevo o la gallina siga dando vueltas de manera incesante, como lo ha hecho desde que se rompió el acuerdo de alto el fuego de octubre del año pasado. ¿Quién va a empezar ahora?

*Periodista