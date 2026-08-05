Las dos Españas en clima prebélico

Hasta diez llamadas por motivos laborales, y para ir organizándome el mes de agosto, hice la mañana del pasado viernes, 31 de julio y vísperas de fin de semana y de vacaciones para medio país. En cierta forma, más por cortesía, fe y deber profesional que por eficacia, muy consciente de que en una fecha así no me iba a coger el teléfono ni Dios. A todo esto, gracias a los que me devolvieron la llamada.

Así, agotados, la batería del móvil y un servidor de ustedes, puse punto y final a la mañana laboral camino de mi bar de guardia. (Por cierto, y abriendo un paréntesis importantísimo: ¿Ya ha preguntado usted cuándo va a cerrar su bar este mes de agosto? Hágalo).

El caso es que llegando a la taberna me crucé con dos grupos de amigos que, cada uno por su cuenta, coincidían en celebrar el inicio de sus vacaciones.

Con la envidia corroyéndome como ácido sulfúrico por dentro, al menos me vi arropado por la tertulia de todos los días. Pero mi sensibilidad se desbordó cuando oyó esa frase tópica de que «estamos en un momento prebélico», que tanto gusta a los que les encantan una guerra, eso sí, sin que a ellos les roce siquiera. Esas guerras no existen. Aunque no lo voy a negar, los argumentos aquel día eran contundentes: Ceuta invadida, Pedro Sánchez sigue, España ardiendo, la EU de perfil con el rey de Marruecos de francachela entre París y Suiza; «Toñi, pon un medio de vino», Pedro Sánchez otra vez, a mí la Legión; «Toñi, pon otra cerveza», la pobrecita Ayuso a merced del mercado inmobiliario madrileño, Italia dando lecciones de algo, la mujer de Sánchez... Era evidente: esto no puede seguir así a menos que continúe. O por lo menos, de septiembre no pasa, porque ese 31 de julio, saliendo a la calle, solo veía a gente preestrenando la ropa playera que van a lucir este mes en Fuengirola. Ni rastro de sindicalistas liberados de UGT y CCOO renunciando a sus vacaciones para requisar una furgoneta con la que tomar Armería Cabello y armar al pueblo. Sin noticias tampoco de estar siendo movilizados mis amigos y amigas en la Brimz X, tan españoles como yo (y seguramente más) y muchos nacidos en Ecuador y Colombia, que sí que saben de lo que es un país en guerra y a los que tampoco les cuadra que España esté tan mal con más turistas que habitantes en estos momentos. Y eso por mucho que en este mes de agosto se haga evidente que, efectivamente, hay dos Españas: la que puede permitirse estar de vacaciones y la que le pone las copas.