El misterio del pollo cojo

Podría ser el título de una novela de Agatha Christie y que la solución, por lo casero del tema, corriese a cargo de la sencilla astucia de Miss Marple, pero no; se trata de otra cosa. En los años 60 del siglo pasado el pollo dejó de ser alimento exclusivo sólo presente en las mesas de los ricos o reservado a ocasiones festivas, para convertirse en una carne asequible a todas las clases sociales. Actualmente los expositores frigoríficos de los supermercados lo exhiben en las más variadas presentaciones, adaptadas a casi todas las posibilidades (para opciones más personalizadas hay que acudir a los carniceros); no obstante, el imaginario colectivo comparte como forma preferida de preparación la del pollo entero, asado al horno o a la brasa, con piel dorada y crujiente, jugoso y aromático, rodeado de patatitas, como lo soñaba Carpanta -símbolo de la hambruna de la posguerra española, cuyo nombre, según el diccionario, significa hambre violenta-, el personaje de Escobar que nació en 1947 ligado a la revista Pulgarcito. El éxito de los pollos asados está fuera de toda duda; no hay más que ver cómo prosperan los establecimientos dedicados a ello y que en todos los supermercados podemos encontrarlos envasados al vacío.

Sin embargo, asar un pollo en casa es bien fácil. Si hablamos de un pollo que pese entre un kilo y medio y dos kilos, basta embadurnarlo con aceite, sal, pimienta y cuantas hierbas aromáticas se nos ocurran, meterle unos cuantos ajos y un limón troceado en el hueco que forma el caparazón, regarlo con vino blanco -el fino de Montilla-Moriles es ideal para eso- y un vaso de caldo de pollo, atarle las patas para que conserve la forma, llevarlo al horno durante, aproximadamente, una hora y media a 200° e irlo regando de vez en cuando con la salsa que se va formando durante la cocción. Naturalmente hay que aprovechar para asar las patatas acompañantes.

Y ahora, los hechos: Voy a hacer la compra en una gran superficie. Veo un armario caliente abierto lleno de pollos recién asados, envasados en bolsas de papel precintadas. Escojo uno al azar. Cuando llego a casa abro la bolsa, paso el pollo a una bandeja y observo que le falta una pata completa, es decir, muslo y contramuslo. Una faena, porque en mi familia todos prefieren muslo. Y ahora, el misterio. ¿Cuándo y cómo perdió el pollo la pata? ¿En qué punto de la cadena se quedó cojo? ¿Fue antes o después de estar asado? Si fue en el revoleo del envasado, ¿nadie se dio cuenta de que la pata salía disparada? ¿Sirvió para aplacar el hambre violenta de alguien? Y la última pregunta: ¿Por qué tuvo que tocarme a mí?

*Académica