La memoria democrática ante el pacto de gobierno PP-Vox en Andalucía

La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía fue aprobada en marzo de 2017 por el Parlamento autonómico sin ningún voto en contra (votos a favor de PSOE, IU y Podemos, abstenciones de PP y Ciudadanos). Pocas leyes han sido tan esperadas por la ciudadanía para alcanzar los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo , pero también muy pocas han tenido un recorrido tan breve en su aplicación práctica y desarrollo normativo.

El primer paso dado por el gobierno del PP en 2018 fue la sustitución de la Dirección General de Memoria Democrática por un confuso ente administrativo denominado Comisionado de la Concordia. A partir de aquí, durante las dos últimas legislaturas, la Ley de Memoria andaluza ha sido derogada de facto, impidiendo cualquier forma de desarrollo normativo, de financiación y de aplicación práctica de su articulado. Nunca se han puesto en marcha medidas como el censo de víctimas, la Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo o la creación de un Instituto Andaluz de MD. No se ha reconocido ni un solo Lugar de Memoria desde 2019, la prevista incorporación al currículo escolar de contenidos relacionados con la represión de la dictadura no se ha llevado a efecto ni se ha promulgado el necesario decreto sobre Simbología Franquista, mientras actos públicos de exaltación del franquismo no han sido sancionados tal y como prevé la Ley. La anunciada derogación de la Ley de Memoria no va a cambiar sustancialmente este desolador paisaje de ausencia de actuaciones institucionales por la Memoria Democrática. Lo que realmente debe preocuparnos a partir del pacto de ahora es la aparición -o el fortalecimiento- de políticas públicas vinculadas a la memoria no democrática, impulsadas y sufragadas desde el actual gobierno andaluz, que impulsen y difundan un relato negacionista que sustituya la verdad histórica por un conjunto de mitos y falsedades, como negar la tragedia de la Desbandá o la violencia sobre la que se sustentó la dictadura, afirmar que la guerra civil comenzó en octubre del 34 o equiparar el bombardeo republicano de Cabra con las masacres aéreas de Guernika, Barcelona o Jaén...

El negacionismo va a ser presumiblemente el eje y la clave de las nuevas políticas públicas de Memoria impulsadas desde el Gobierno andaluz. Está ya incubado en el propio término de Ley de Concordia (mal uso para tan hermosa palabra), que supone la eliminación de raíz de las categorías de víctimas y victimarios, subsumidas ambas en la condición de hermanos fratricidas. El negacionismo constituye la última forma de revictimización, al negar la propia condición de represaliadas a las personas que sufrieron la violencia institucional de la dictadura. Forma parte de la lucha cultural de las derechas vinculadas con el tardofranquismo, al no reconocer las masivas violaciones de derechos humanos perpetradas por el régimen, convirtiéndose así en un factor activo en los comportamientos políticos del presente - sobre todo para las generaciones que no conocieron la realidad de la dictadura- que favorece a los que defienden soluciones autoritarias o el desmantelamiento de derechos humanos y conquistas sociales.

Como siempre, cabe la resistencia de la ciudadanía democrática (¿hay que insistir en que el reconocimiento de los derechos de las víctimas del franquismo no debería ser una cuestión de izquierdas, sino de demócratas?) para frenar ahora desde el consenso historiográfico el relato negacionista y conseguir a medio plazo la restitución de la Ley de Memoria, procurando esta vez llenarla de contenido, financiarla adecuadamente y hacer que se cumpla en todos sus términos.

*Presidente del Foro por la Memoria de Córdoba