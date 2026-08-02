Leer despacio

Hace tiempo que no leo con tranquilidad. Ni ensayos, ni ficción, ni prensa casi. Por mis manos siguen pasando muchos libros, quizás más que nunca, pero he perdido parcialmente la capacidad de la lectura serena. Me invade la sensación de que necesito acumular en mi mente más y más información, como si el tiempo se fuese entre mis dedos. La prisa, que siempre ha sido una constante para llegar a ningún lado, se ha instalado más que nunca entre nosotros. Nietzsche fue un defensor de la capacidad de leer lentamente, en un mundo que él consideraba que ya caminaba con precipitación, «que se consume con la prisa indecorosa de acabar pronto todo lo que se emprende». En ese final del siglo XIX, reivindicaba el arte de no acabar fácilmente nada y la misión de enseñar a leer bien, «es decir, despacio, profundizando, movidos por intenciones profundas, con los sentidos bien abiertos, con unos ojos y unos dedos delicados».

En este artículo de inicio de vacaciones, quiero poner mi atención en nosotros, en mí mismo, en tomarme el tiempo de parar y reflexionar sobre este desenfreno que inunda todo y que, sin duda, está bien orquestado y planificado para no hacernos pensar mucho más de lo que ya pensamos; dejándonos llevar por la precipitación de todos los acontecimientos, como un río imparable que nos conduce a un abismo en el que hemos perdido hasta la capacidad de decidir.

Tengo la sensación de que el hombre moderno, si es que podemos llamarnos modernos, es un ser volátil, un personaje domado por el control de unos seres estúpidos que han construido una «inteligencia» insensible, mecánica, inhumana e incontrolable que nos envuelve como si fuésemos náufragos del desierto en una tormenta de arena. Hasta ayer pensaba que esos insensatos de Silicon Valley nos controlaban. Ahora ya sabemos que OpenAI comunicó que sus modelos de inteligencia artificial se descontrolaron y lograron acceder a Hugging Face sin autorización, para extraer información de una biblioteca digital de tecnología IA. Parece que no es la primera vez, pero sí es la primera de la que nos hemos enterado. También sabemos que compran con voracidad por todo el mundo libros y más libros, cientos de miles de libros. Rompen su encuadernación, los escanean con ansia, depositan toda la información en sus servidores y luego tiran los ejemplares sin mayor contemplación. Libros antiguos, nuevos, usados, descatalogados… Todo vale para acumular el saber generado por siglos en esos depósitos enormes de información digitalizada, construyendo así el nuevo conocimiento que no innova, que fagocita lo sabido individualmente, para erigir una suerte de conocimiento común infinito.

Esta obsesión desbocada por manejar toda la información que el ser humano ha creado durante generaciones no va a dejar lugar a la calma ni a la creación de más cultura a través del libro y su lector. El libro, el exponente máximo del conocimiento durante centenares de años, siempre ha estado a punto de morir. Sin embargo, ahora no es el libro sino el lector el que puede morir.

El tránsito a las pantallas está moldeando nuestra inteligencia de modo que estamos perdiendo atención. Cuando dejas de ojear el móvil —y te cuesta esfuerzo abandonarlo— después de consultar alguna información y a renglón seguido depositas tu mirada en el libro, percibes cómo te inclinas por la lectura diagonal. Te angustia la velocidad y paras y cierras y sientes como tu mente no acaba de serenarse. Respiras hondo y te pides calma y empiezas de nuevo a tratar de buscar palabra a palabra, casi deletreando, para que la dispersión que te provoca internet abandone el espacio que tú has decidido reservar para el libro y tu mente.

Los agoreros del libro vaticinaron que la televisión acabaría con la lectura. El entretenimiento fácil y a raudales no dejaría espacio para el ejercicio intelectual de leer. No fue así. Entonces, todavía en los noventa, éramos capaces de buscar un espacio para la lectura serena, para el pensamiento y la reflexión al margen de la imagen procedente del tubo catódico. Luego vino la velocidad en forma de tren, los vuelos baratos y masivos, la prisa y la celeridad por llegar antes a no se sabe bien dónde. Todo ello fomentó la cultura de la inmediatez y la impaciencia. El viaje ya no es un lugar para pasar y disfrutar del tiempo; se ha convertido en un fastidioso interludio entre dos destinos que, a su vez, son páginas que pasar rápidamente hasta encontrar otros nuevos puntos para entrelazarlos con un tránsito lo más veloz posible y así continuar hasta conseguir que, a pesar de tener la mayor esperanza de vida de la historia, la historia corra en nosotros más rápidamente que en las vidas que solo aspiraban a la cuarentena.

Existe una angustia existencial por ocupar la mente en lo que sea; no podemos ni debemos aburrirnos, no hay espacio para la meditación o la reflexión lenta. Una supuesta cultura del entretenimiento constante ha inundado nuestras vidas y disipado nuestra inteligencia natural. Estamos solo en los inicios de este proceso. En países de larga tradición cultural como Francia, las personas que no leen ningún libro al año suponen ya un tercio de la población y la cifra sigue creciendo. Se publica más que nunca y se lee menos que nunca, así lo adelantó el profesor Lars Ole Sauerberg en el seno de «The Gutenberg Parenthesis Research Forum». En las conclusiones del foro, se afirmó que el periodo de la imprenta, es decir, el que va desde mitad del siglo XV hasta la era de internet, tiene la consideración de un paréntesis en el que se consolidaron los valores del individualismo, el pensamiento crítico y la modernidad. Uno de los ponentes, Tomas Pettitt, afirmó que a este Paréntesis de Gutenberg le va a suceder un retroceso, una vuelta a la oralidad, a la amalgama de información carente de sentido, la producción impersonal y colectiva. Propone que vamos a volver a esa cultura oral, en la que el texto da paso a algo editable, no fijo, en constante revisión. El autor pierde la propiedad original y se convierte en reproductor de otras voces. El copia/pega es la nueva forma de producción de textos, en la que la IA va a ser el principal hacedor.

Esta nueva sociedad mantiene la capacidad de leer y de escribir, pero pasará a ser una actividad minoritaria y por ello ya no será el principal medio de estructurar nuestra forma de pensar. Nuestra filosofía perderá su papel creativo y generador. Es una forma de verlo. No estoy seguro de que suceda así, pero sí compruebo cada día cómo disminuye mi capacidad de atención a la lectura. Quizás el ejercicio más positivo para este verano sea recuperar todo lo que apuntó el «Manifiesto de Liubliana sobre la importancia de la lectura profunda», publicado en octubre de 2023. El primero de los ejes de este manifiesto es el reconocimiento de la lectura profunda, lenta y concentrada que permite analizar datos complejos y constituye una pieza esencial que fomenta el pensamiento crítico, frente al auge del populismo y la desinformación. La defensa de la paciencia cognitiva que facilita la atención en un mundo lleno de pantallas que nos conducen a la inmediatez y la dispersión. La empatía y perspectiva que nos permite comprender otras realidades y ejercer nuestras habilidades sociales con mayor eficacia. Finalmente, el llamado reto digital, es decir, aumentar la capacidad lectora actual afirmando y reconociendo el valor insustituible de los textos largos impresos en forma de libros.

Para concluir, tomo prestada de la periodista Valentine Faure la visión de la paráfrasis que formuló Neil Postman en 1985, en la que nos recuerda que, más que el temor de Orwell a la prohibición de los libros, lo que Huxley temía era que la verdad quedara ahogada en un mar de irrelevancia. En su célebre «Un mundo feliz» Huxley sostenía que las sociedades modernas corrían el riesgo de sucumbir no tanto por la censura como por el exceso de distracciones y entretenimiento. Difíciles enemigos para la lectura lenta y la meditación serena.

*Catedrático de la UCO