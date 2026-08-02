«Compasión, compartir...»

«Hay golpes en la vida tan fuertes... Yo no sé», decían los primeros versos del poema de César Vallejo, «Los heraldos negros», subrayando con fuerza: «Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos, la resaca de todo lo sufrido se empozara en el alma... ¡Yo no sé!». Tenemos muchos frentes abiertos.

Existen problemas de todo tipo, tanto económicos como políticos y sociales. Hay más conflictos emocionales y psicológicos que nunca. Vemos un nivel de polarización preocupante que sigue creciendo y dividiendo a la sociedad, además de tanta crispación y tensión acumulada. Hay mucha frustración, mucha gente cansada, harta de trabajar sin descanso para tan solo sobrevivir, a causa del disparatado coste de la vida. La gente lleva en silencio la preocupación y el miedo derivados de la enorme incertidumbre ante la falta de una visión de futuro más positiva hacia la que nos dirigimos. Ahora, además, los fuegos forestales como una nueva plaga incontenible que nos amenaza, para la que no encontramos fácil solución, dejando a su paso tantas tragedias y pesares, tanta soledad ante esa «nada» que de pronto nos desnuda por completo. Por eso, el evangelio que se proclama en las eucaristías de este domingo dieciocho del Tiempo Ordinario puede traspasarnos el alma al contemplar a Jesús de Nazaret, conmovido por la muerte de Juan el Bautista, marchando a un lugar desierto, al que se presenta también una multitud sedienta de su palabra y de sus curaciones. Sus apóstoles le piden que la despida, pero el Señor se compadece de ella, de sus carencias, de su situación personal, lejanos todos de sus casas. La compasión no es solamente sentir piedad, es algo más: La compasión es «padecer con», participar en el sufrimiento ajeno hasta el punto de hacerse cargo de él. Se hace tarde. La multitud está hambrienta y le sugiere a sus discípulos que les den ellos de comer. Pero ellos sólo tienen «cinco panes y dos peces». No importa. «Traédmelos», les dice. Manda a la gente que se recostara, alza la mirada al cielo, pronuncia la bendición, parte los panes y se los da para que los repartan a la gente.

«Comieron todos y se saciaron y recogieron doce cestos llenos de sobras», recalca el evangelista Mateo. Bellísimas lecciones para el mundo de hoy: Primera, limitados por lo obvio, por un cierto pragmatismo, muchas veces no vemos más allá de la escasez. Jesús, en cambio, ve una oportunidad para incidir sobre la realidad, para descubrir las fuentes de la abundancia en medio de la aparente carencia.

A menudo, desde el realismo, nosotros percibimos solo nuestras «limitaciones», en vez de fijarnos en las «posibilidades». Segunda gran lección: Jesús nos pide lo poco que tenemos, no importan cantidades ni calidades, sólo la intención. Lo bendice y lo multiplica, lo pequeño se convierte en suficiente, incluso en abundante. Al compartir lo que tenemos, por insignificante que parezca, podemos ser parte de la multiplicación de vida. Jesús puede hacer mucho con poco. Se trata de atreverse, superar dudas y temores, abrir el corazón y las manos, compartir y confiar. «¡Cuántas veces miramos hacia otra parte para no ver a nuestros hermanos necesitados!», decía el papa Francisco.

Compasión, compartir... eucaristía. Hay una tercera lección en este pasaje de la multiplicación de los panes: El «preanuncio» de la Eucaristía. Es el mismo gesto que hará en la última cena, cuando instituya el memorial perpetuo de su sacrificio redentor. En la eucaristía, Jesús no nos da «un pan», sino «el pan de vida eterna», se dona a sí mismo. «Quien participa en ella sin sentir compasión por los necesitados y sin voluntad de compartir no está a bien con Jesús», decía también el Papa.

Al hilo de estos mensajes, César Vallejo, en su poema, aludía a los «heraldos negros», abriendo zanjas oscuras: «Son las caídas hondas de los Cristos del alma, / de alguna fe adorable que el Destino blasfema. / Esos golpes sangrientos son las crepitaciones / de algún pan que en la puerta del horno se nos quema». Al fin, en esta hora, en las más angustiosas y desalentadoras horas de la historia, recordemos, una vez más: «Vivir es un volar sobre el abismo / y un buscar, un buscar el viejo nido».

*Sacerdote y periodista