Un ascensor averiado

Hace dos fines de semana quise asistir a un espectáculo en el Centro de Visitantes, pero me encontré, al igual que otros discapacitados presentes, con la sorpresa de la avería del ascensor, por lo que tuvimos que quedarnos abajo y escuchar la actuación desde el paseo de la Ribera.

Dudo si a la hora de redactar este texto estará ya arreglado. Lo que sí me gustaría destacar es la falta de previsión a veces a la hora de organizar cualquier evento. Ahí debería revisarse todo para que esté en perfectas condiciones y no se quede nadie sin presenciarlo.