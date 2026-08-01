Odisea sin Odiseo

Sólo hay una manera de cruzar por las puertas de Troya. Han sido diez años rechazando a los griegos, desde que la flota de Agamenón deja atrás las costas de Grecia. Ha caído Patroclo, ha caído Héctor. Nada de esto sale en ‘La Odisea’, la adaptación de Christopher Nolan, porque corresponde a la ‘Ilíada’. Sin embargo, sí sale el caballo. Es una hermosa pieza de madera, con los cascos alzados, un corcel que parece cabalgar el aire mientras los troyanos lo contemplan, varado en la arena. Como en el poema, como en las demás versiones, Odiseo y otros guerreros aguardan en su vientre. El rey de Ítaca se está jugando la vida, porque una posibilidad es que prendan fuego al caballo de madera. Así lo pide Casandra, la hija visionaria del rey Príamo. Sin embargo, en los troyanos es grande la vanidad por la presunta huida de los griegos, y por eso no escuchan a Casandra.

Para entrar en la ciudad y arrasarla Odiseo empleará toda su astucia. Porque los troyanos han contado con un rey sabio, Príamo, y un gran comandante de su ejército: su hijo Héctor, que caerá degollado por la lanza de Aquiles. También Christopher Nolan ha entrado en la ‘Odisea’ y la ha tomado, que es como se tiene que afrontar cualquier versión cinematográfica. Ya lo ha hecho con Batman, en la saga de ‘El caballero oscuro’. Esta vez nos ha metido el caballo en el cine para contarnos una continuación de su propio mundo oscuro: el héroe con su pasado de culpa a cuestas. Porque después, a Odiseo le espera un nuevo reto: el difícil regreso a Ítaca. Sin embargo, Odiseo es mucho más que un héroe sombrío con trauma: un guerrero, sí, pero también un embaucador, un embustero, un gran contador de historias, un mujeriego con sentido del humor. La película puede gustarte y estará bien, pero uno se pregunta qué habría sucedido si Christopher Nolan hubiera leído la ‘Odisea’. Mi hijo tiene versiones infantiles más complejas, que tienen más fondo y son más homéricas que esta película de Nolan, que es otro caballero oscuro en clave griega.

Qué habría pasado si Christopher Nolan hubiera ido Grecia, para no grabar en el Mediterráneo y que parezca el Ártico. Echo de menos a los dioses, la pureza de Nausícaa, al bardo que le hace recordar sus hazañas y también su nombre, echo de menos el color, echo de menos la luz. Es un director que apenas mira allá del mismo perfil repetido de héroe, y aquí estamos en la complejidad del ser humano micénico. Una versión debe tener siempre pulso propio, pero sin olvidarse de la esencia. La mejor manera de salir de Troya sigue siendo coger a Homero de la mano y no soltarlo hasta la puerta de Penélope, que al principio no lo reconoce, y volver a casa después de haber tensado el arco de los sueños.

*Escritor