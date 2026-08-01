Sin niños y sin nadie

He escuchado las voces a favor de los hoteles exclusivos para adultos, que no alojan ni a niños ni a familias con niños, y el concepto me ha seducido enteramente. Si un adulto quiere ir a un hotel sin que lo moleste esa sucia caterva de familias ojerosas, ruidosas y groserosas que durante el año le postergan la conciliación laboral, pues está en su derecho. El artículo 14 de la Constitución es a lo mejor inconveniente, pero miren, que se adapten que son los tiempos. Me ha gustado tanto la idea que yo exijo desde este momento, para mi solaz en verano, hoteles que prohiban la entrada a la gente que dice que no quiere pizza, un trocito a lo mejor; a la que pide la carne muy hechita, a los jugadores de Magic que van con blanco y azul, a los que terminan sus frases con «¿sabes lo que quiero decir?», a los que aparcan la moto en diagonal entre coches, a los que aprovechan la boda ajena para ir en zuecos y a los partidarios de la casa Hufflepuff. Debe limitarse también el acceso, claro, a los que te preguntan por viajes hasta que dan con un sitio en el que no has estado y te lo cuentan, a los muy positivistas y a los iusnaturalistas que dicen que lo son para al final ser el juez Klaus de gnomos, a los que visitan un pueblo andaluz o gallego y ponen cara de haber llegado al pueblo Hadza tanzanés, aunque su abuelo emigrara desde el de al lado; a los que prohíben portero-delantero, a los que no tienen edad de seguir teniendo la talla M, a los que sorben el caldo y a los que hayan leído más de quince veces El Principito. A ver si, encima de que salgo de casa, voy a tener que soportar a esta patulea por el precio de oferta del hotel.

*Miembro de la Real Academia de Córdoba