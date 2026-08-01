El estreno de la versión cinematográfica de ‘La odisea’ dirigida por Christopher Nolan ha puesto de actualidad la historia contada hace miles de años, ya saben, la larga y accidentada vuelta del protagonista a su añorada tierra natal, Ítaca, después de haber participado en la guerra de Troya como destacado estratega al servicio de la victoria de los griegos (recuerden que fue Odiseo, o Ulises, quien pensó que lo mismo colaba un caballo de madera a las puertas de la ciudad sitiada... y coló). Fuera quien fuera el misterioso Homero, lo cierto es que la contribución del poeta ciego constituye uno de los pilares sobre los que se asienta buena parte de la literatura universal, la épica grecolatina.

En la primera acepción de la palabra «épica» que podemos leer en el DRAE se alude a «epopeya», es decir, a un poema extenso que canta en estilo elevado las hazañas de un héroe. Por extensión, «épico» también puede significar «grandioso o fuera de lo común». El caso es que en nuestro tiempo, tiempo incierto de prisas y poses, de memes y memos, el término se ha banalizado de tal forma que al vocablo poco o nada le queda ya de su alcurnia original.

¿La victoria de España contra Argentina en el Mundial? Bueno, vale, pongamos que fue épica. La cuestión es que cuando empiece la liga a mediados de agosto tendremos victorias «épicas» todas las semanas (al igual que tendremos infinidad de partidos que quedarán «para la Historia»).

El mismo empobrecimiento sufrido por «épico» ha afectado a «mítico». Una famosa multinacional de comida rápida ha lanzado una campaña promocional con una sola palabra en el eslogan: «Mitiquísimo». Se ve que «mítico» ya sabe a poco y que es preciso el superlativo.

Pero volvamos a «épico». El lodazal de las redes sociales está llenito de respuestas «épicas», aunque se trate de la impertinencia de un borracho ante el micrófono de una pobre reportera o de un vulgar zasca en alguna de las tertulias televisivas que garantizan la altura intelectual del medio en horarios de máxima audiencia. Hoy en día todo vale como «épico», por eso es difícil que algo sea épico de verdad.

El influjo del inglés «epic» se hace notar cada vez más en ‘youtubers’ y ‘tiktokers’ que se creen originales repitiendo lo que les suena más guay, aspirantes a ‘influencers’ que este verano calificarán como «épica» una chorrada tras otra sin enterarse de la lucha épica de cientos de bomberos contra las abrasadoras llamas de un desastre colosal.

*Profesor