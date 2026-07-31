El verano de Wittgenstein

Mientras buena parte de la Europa de principios del siglo XX asociaba el verano con el descanso y la vida social, Ludwig Wittgenstein buscaba exactamente lo contrario: silencio. Para el filósofo austríaco, las vacaciones no eran una interrupción del pensamiento, sino la oportunidad de llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Su idea de un buen verano estaba más cerca de una cabaña perdida que de un balneario elegante. En varias etapas de su vida encontró ese refugio en los paisajes escandinavos, especialmente en Skjolden, un pequeño pueblo de Noruega rodeado de montañas y fiordos. Allí hizo construir una modesta cabaña de madera en un lugar apartado, accesible tras una larga caminata. No pretendía aislarse por desprecio hacia los demás, sino porque estaba convencido de que las grandes preguntas exigían una soledad casi absoluta. Su rutina estival era austera. Caminaba durante horas, escribía, corregía incansablemente sus notas y dedicaba largos periodos a observar el paisaje. Quienes lo conocieron describen a un hombre de extremos. Podía mantener conversaciones brillantes y, al mismo tiempo, pasar días enteros evitando cualquier compañía. Esa tensión también marcaba sus veranos. A veces abandonaba repentinamente el retiro para regresar a Cambridge; otras, prolongaba la estancia. Paradójicamente, aquel filósofo que buscaba el aislamiento terminó influyendo como pocos en la filosofía contemporánea. Muchas de las intuiciones que más tarde aparecerían en sus escritos nacieron durante esos paseos entre bosques y montañas, lejos de las aulas universitarias y de los debates académicos. Para él, el pensamiento necesitaba respirar al ritmo de la naturaleza. Hoy resulta difícil imaginar unas vacaciones tan exigentes. En una época dominada por las pantallas y la conexión permanente, la figura de Wittgenstein recuerda que el silencio también puede ser una forma de conocimiento. Sus veranos no estuvieron llenos de aventuras ni de viajes espectaculares. Fueron temporadas dedicadas a escuchar el rumor del agua, el viento entre los árboles y, sobre todo, las limitaciones del propio lenguaje como limites del mundo y de la misma filosofía. Quizá esa sea la lección más inesperada de aquellos veranos noruegos: a veces, comprender el mundo no exige añadir más palabras, sino encontrar el lugar donde, por fin, es posible hacer juegos del lenguaje con ellas.

*Doctor en Filosofía y profesor dela UNED