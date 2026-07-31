Rebuznos de envidia

Acostumbro a emplear la primera persona de plural en mis artículos, a modo de ‘plural inclusivo’, con el firme propósito de hacer partícipes a los lectores de todo cuanto comparto con ellos. Permítanme que, en esta ocasión, utilice la primera persona del singular, pues hoy quiero confesarme.

Confieso que tengo miedo a que llegue ese día de agosto en el que, tras largos meses de no poder sentarme durante las horas del día, apoye mis caderas en el banco de piedra del pueblo de mis abuelos, me disponga a abrir un libro y, antes de terminar la primera página, aparezca un oriundo, o foráneo, y me reproche con visible inquina la buena vida de la que gozamos los docentes. Curiosa recriminación para una madre profesora -y, como yo, miles- que ha pasado muchos meses durmiendo cuatro horas al día. El trabajo ha sido arduo, intenso y exigente física y psicológicamente. Por ello, para aquel que se lo haya tomado en serio, el merecido descanso es incuestionablemente necesario. A aquellos que sufren de envidia les diré que estén tranquilos, pues hoy, 31 de julio, los docentes cruzamos el ecuador de nuestras vacaciones. Aguanten un mesecito más y volverán a estar serenos. O no.

Pues bien, mis palabras de este viernes van dedicadas a todos aquellos maestros y profesores que, tras convivir durante el curso con los decibelios propios del día a día en el ámbito escolar, ahora tengan que oír los rebuznos de quienes tienen pereza hasta para dar una elegante coz. Practiquen, pues, el recurso literario denominado ‘animalización’: el vulgo no lo comprenderá y ustedes se desahogarán. Lope de Vega, el Fénix de los Ingenios, decía a propósito de las obras teatrales: «... porque, como las paga el vulgo, es justo / hablarle en necio para darle gusto».

*Lingüista