El arte de parar

El sol de julio no solo trae consigo un aumento de las temperaturas, sino también una desconexión colectiva que, lejos de ser un capricho, responde a una urgencia vital. En una sociedad marcada por la cultura de la productividad constante y la hiperconectividad, las vacaciones anuales se levantan como el último bastión de la salud mental y física. Sin embargo, llenar la maleta y huir de la oficina no siempre es suficiente. Un verdadero equilibrio personal exige ir más allá del simple hecho de no trabajar; requiere entender y activar diferentes tipos de descanso que el cuerpo y la mente reclaman a gritos.

Para que las vacaciones cumplan su función terapéutica, es crucial comprender que descansar no es sinónimo de tumbarse en una tumbona a mirar el teléfono. Los psicólogos respaldan que el ser humano necesita siete tipos de descanso para sentirse pleno. Además de la reparación del cuerpo necesitamos del descanso mental, silenciar el ruido interior. Muchos profesionales sufren de un torbellino de pensamientos que no cesa al apagar el ordenador. El descanso mental consiste en programar espacios libres de responsabilidades y tareas complejas. También se aconseja el descanso sensorial ya que vivimos bombardeados por estímulos visuales y auditivos: notificaciones, pantallas, tráfico y videollamadas. El descanso sensorial exige desconectar los dispositivos electrónicos y buscar entornos silenciosos o naturales. Este ayuno digital es imprescindible para que el sistema nervioso se desintoxique de la sobreestimulación a la que está sometido a diario. No cabe olvidar el descanso creativo y emocional: reconectar con el asombro y recuperar la libertad de ser auténtico, tener el espacio y el tiempo para expresar los sentimientos de forma genuina, dejando a un lado la máscara de la complacencia profesional o social. No todas las interacciones humanas dinamizan; muchas agotan. El descanso social diferencia entre las relaciones que nos exigen energía y aquellas que nos reconfortan. Y finalmente el descanso espiritual: el anclaje del propósito. Es la necesidad humana de conectar con algo superior, ya sea a través de la meditación, la religión, la filosofía o el compromiso comunitario. Este descanso proporciona una sensación de pertenencia, amor y propósito, ayudando a relativizar los problemas diarios y a recordar qué es lo verdaderamente importante en la vida. Aprender a descansar es, en definitiva, una habilidad que se entrena. Este verano, el verdadero éxito no se medirá por los kilómetros recorridos ni por las fotografías publicadas en redes sociales, sino por la capacidad de desconectar el piloto automático y reponer cada una de las parcelas de nuestra salud. El equilibrio personal no es el destino, sino el camino que se cuida cuando decidimos, conscientemente, parar.

*Abogado y profesor de Ética