Lo que apesta

Alguno de los muchos en nómina del PP cordobés y afines debería dar explicaciones, claras y concisas, del grado de intervención de su dirección provincial en la reciente dimisión (que podríamos llamar ejecución al amanecer) de su portavoz municipal en el Ayuntamiento de Baena y exalcaldesa, Cristina Piernagorda. Ha contado la dimitida, usemos la voz pasiva, que el que ha sido su partido ha hecho todo lo posible por evitar su posición contraria a la creación de una planta de biogás, una energía renovable que se fundamenta en la transformación de residuos del olivar y de purines. Es decir, de alpechín, alperujo y excrementos animales procedentes de explotaciones ganaderas.

Antes de prejuzgar, debería establecerse como hecho cierto que hay un procedimiento administrativo ambiental abierto en la Junta de Andalucía en un departamento controlado por el PP, que tiene que dilucidar si la planta es segura o, si como aseguran sus críticos, va a ser una fuente de emisiones pestilentes. Es la preocupación principal, lógica por otra parte. Entendemos que esa autorización, de producirse, se hará con criterios suficientes técnicos y legales, aunque la contaminación partidista predicada, lo decimos desde ya, no anticipe nada bueno.

Sucede que en Baena gobierna el PSOE, pero la posición expresada por el PP local sobre el debate del biometano no difiere sensiblemente de la expresada por el Ayuntamiento de Cabra, donde los populares tienen mayoría. Recuérdese en este punto la relevancia de los populares egabrenses en la dirección del partido. Allí, se ha anunciado un plan municipal para impedir este tipo de instalaciones en lugares donde puedan suponer una amenaza a la salud o el bienestar de las personas. Desconocemos qué distingue a Cabra de Baena en materia puramente orgánica. Igual el PP cordobés puede aclararlo en alguna manifestación pública, a ser posible sincera. Pero parece lógico compatibilizar la energía, la economía circular (tan loable, por otra parte), con no tener que soportar un constante hedor a mierda. Que es lo que aquí está en cuestión en realidad, si lo contamos en román paladino.

Hombre, si la dirección provincial del PP lo tiene tan claro, que las instalaciones fabriles serán inocuas, siempre puede predicar con el ejemplo promoviendo una mudanza colectiva de sus miembros y miembras a viviendas cercanas a futuros emplazamientos de fabricación de biogás. Es la ley moral básica. Trata a los demás como quieras ser tratado. No quieras para otros lo que no aceptes para ti. Desde ya se aclara a los presentes que quienes les pagan sus nóminas son los ciudadanos del común, a quienes se supone que representan.

Hay cosas que huelen desde el principio y esta, digámoslo en plan fino, no recuerda a la lavanda, precisamente. Porque luego llegan los lamentos.

*Periodista