El pasto del Estado

Que es lo mismo que el estado del pasto, o el estado del pacto, o el pacto de Estado; o sea, nada; o sea, que en enero hablamos de la memoria ecológica. ¡Pero qué bien nos vienen estos incendios de tanto pasto!; o sea, aire de no decir nada, de aparentar que se va a hacer algo; o sea, nada; vivir en nada; vender humo; el pueblo, a escuchar humo, esnifar humo y tragar humo. Hacer lo que sea, prometerlo todo, con tal de no trabajar para evitarlo. Vivir del cuento; o sea, vivir de la fábrica de la palabrería, que lleva tiempo en plena campaña. Y venga poses, venga swing, venga hoyitos entre palabra y palabra; y el parto de los montes; un pueblo a vivir de la nada, pastando pasto de nada. ¡Mágica política! ¡Lo estáis haciendo estupendamente! ¡Convertir un país en un rebaño que se alimenta de pasto vacío! Porque ¡qué vais a arreglar, si ni siquiera os vemos asistir a las sesiones de las Cortes! Tantos asientos vacíos. Aunque mejor así; total, para veros aplaudir con las orejas… ¿Cuánto nos cuesta cada asiento vacío y cada vacío de un asiento? ¡A mis merecidas vacaciones a costa de esta panda de bobos frente a un televisor y una pantalla y otra pantalla! Pregúntale a Alexa; ella sí que sabe. Porque de lo que se trata es de no legislar en caliente; sólo la oportunidad de hacerse la foto, crear confrontación; y los damnificados…, el muerto al hoyo y yo al bollo. Y ¿quién habrá planchado esa camisa tan pulcra, tan perfilada, tan calculadamente remangada? ‘Beibi’, ten preparada la maleta, que en cuanto termine de pitorrearme otra vez de esta chusma, cogemos el halcón y nos vamos a nuestro palacio, a escote del contribuyente. Así sí, así sí que se manda. Y otro pasto para el fuego y otro pacto contra el cambio climático, sin ni siquiera presupuestos, y que vengan fenómenos naturales, y a sacar la careta carita de bueno, y a echarle la culpa al pasto, al río, al volcán, a la vía. Ya se apagará el fuego en cuanto no quede ya nada por quemar; ya bajará la inundación: los ríos desembocan; ya se enfriará la lava, ya se olvidará la vía. Total, los afectados son muy pocos en comparación con este inmenso rebaño de egoísmo y de mientras a mí no me toque, que se mueran los feos, que yo estoy vacunado. Y carnaza nueva y navajas afiladas para remover la inquina y que el pueblo se pelee, porque nosotros nos vamos a nuestras merecidas vacaciones. Tú promete... el oro y el… ¡cuidado!, sé más correcto; promete ayudas, como si fueras a pagarlas tú, rey Miditas; total, cuando los periodistas y las cámaras se vayan a otro desastre, ¿quién verá a las víctimas en su día a día arruinado? Nadie; porque ellas serán nadie. ¡Y otro pacto de Estado!

*Escritor