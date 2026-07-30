Como una mosca pegada en la pared

Así me encuentro yo observando este verano. Como la protagonista de una canción de los Vetusta Morla, pero sin ritmo. Sin ruido. Solo silencio atronador.

Observando la quietud de las mañanas frescas, los días eternos, las noches demasiado cortas, el descanso veraniego, a veces tan aburrido como el sonido permanente de las cigarras.

Observando, mientras tomo un café con leche, y con hielo, la luz intensa del amanecer. Y este café fresco, y dulce, me trae al recuerdo los días de verano sin preocupaciones, cuando los problemas de casa se esfumaban al cerrar la puerta al salir. Con amigos, en esencia, puros, sin filtros. Amigos.

Y es que dicen que la analogía entre los tipos de café y las relaciones amistosas es una forma creativa de entender cómo interactuamos con las personas a lo largo de nuestras vidas. Por tanto, ¿se podrían comparar los tantos tipos de café que existen, con la cantidad de amigos que vamos coleccionando?

Los amigos. Y los cafés.

Hay amistades tradicionales, intensas, actuales, agradables, simples y maravillosas, sibaritas, están las laborales, tan necesarias por cierto, las que nacen a deshoras, de fiesta, las breves, las que van y vienen, y las que sabemos que nunca más van a volver, y así está bien. Existen las amistades dulces, embriagadoras, inolvidables, amargas, interminables, intermitentes, tanta variedad como situaciones y momentos vividos, tantas y de tantos sabores, como cafés existen, dependiendo del momento y la época en la que lo degustas o de la consistencia y madurez de su grano.

Están las amistades que funcionan sea cual sea su origen o su fecha de caducidad, ¡y hay algunas con la capacidad de provocarte los mismos efectos que un enema! y que, como ocurre con algún tipo de café, si padeces de estreñimiento, bien te vendrá conocerlas alguna vez.

Y luego, están los amigos de la escuela.

Y a estos no puedo unánimemente clasificarlos en ninguno de los grupos antes mencionados, porque ni mi considerado padre de la filosofía occidental, mi Aristóteles querido, pudo hacerlo, pero que son un tesoro.

Estaréis conmigo en que este tipo de amistad nunca es por conveniencia, ni la mayoría de las veces es estable, ni se forja con presión, ni es generalmente profunda, pero siempre, siempre, siempre, funciona, porque nace en una época donde la felicidad es inalterable, y su dulce recuerdo permanece siempre.

Esta amistad es, simplemente, la amistad de la escuela.

Un tipo de amistad que se quedó atrapada en tu recuerdo infantil, congelada, intacta, inmóvil, un fósil que revive cuando, un día cualquiera, tienes un encuentro no planeado. Y esos dos besos, y esa sonrisa mutua, te traen al presente un bocado rico de pan con aceite y chocolate de bollo en el recreo, unos saltos a la comba o un viaje de fin de curso en octavo. Sabemos dónde buscarnos, pero no lo hacemos, apenas coincidimos. Pero cuando fortuitamente nos encontramos, esa semilla que germinó en la escuela, sigue viva e imperturbable. Siempre está. Y ahí sigue. Y así también está bien.

Y como una mosca que observa pegada en la pared, aquí me encuentro, observando cómo hace tan solo unos meses una de mis amigas de la escuela se marchaba sin hacer apenas ruido, con tanta quietud como la mañana fresca de este domingo, 26 de julio.

Una jornada muy festiva para nosotras, tocaya, en el que he amanecido acordándome de ti. Solo unos días antes me dijiste sonriendo: ‘Tú sigue escribiendo, que yo te seguiré leyendo’.

Y aquí estoy, mi amiga de la escuela. Escribiendo, para que me sigas leyendo.

(En recuerdo de Ana Belén Jiménez Calvo)

*Escritora