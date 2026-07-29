El relato final

Cine Coliseo San Andrés. Domingo por la noche. Un público expectante está dispuesto a que el director de la película, (sir) Christopher Nolan, cuente a su manera uno de esos grandes relatos conocidos desde niños, pero que no importa volver a disfrutar las veces que sean: ‘La odisea’.

Buen colofón para un mes de julio en el que en esta columna he repetido una y otra vez que, en tiempos en donde tenemos acceso a todos los datos en internet, quizá aún más importante que lo que se cuenta es el cómo se cuenta. Ese argumento nos ha permitido hablar de lo mucho que hay de narración (y de cuento) en el cine, la política internacional y local, los grandes gobernantes del pasado y actuales, Trump, Colón, Córdoba y hasta el fútbol y este Mundial 2026.

Y eso que no nos hemos metido mucho con la Historia, que es la ciencia del relato del pasado en el más acá; la religión, que es lo que nos hace el relato en el más allá; y la literatura, que es el arte de disfrutar del relato por sí mismo.

Paro en todo ello hay que darle la razón al historiador británico Christopher Hill, cuando dijo que «cada generación debe volver a escribir la historia porque el pasado no cambia, pero el presente sí». Incluso hay narraciones que deben reinterpretarse pese a estar ligadas a los mitos fundacionales de ciudades, países, culturas, idiomas... Es el caso de ‘El cantar del Mío Cid’ para el idioma castellano; ‘La canción de Roldán’ para los franceses; ‘La divina comedia’, de Dante, en Italia; ‘Los cuentos de Canterbury’ para la lengua inglesa; ‘La eneida’, de Virgilio, con el latín clásico o, para los griegos y la cultura occidental en general, ‘La iliada’ y ‘La odisea’.

Pues bien, el director Nolan también ha reinterpretado las andanzas de Ulises hasta el punto de que habla de los «Pueblos del Mar», que históricamente fueron reales, pero que Homero nunca mencionó en sus obras. En todo caso es un gran relato. Una ‘Odisea’ de divinidades no presentes en las imágenes pero igualmente cabreadas. Y todo eso en una noche en el último cine de verano cordobés abierto, privados de estrellas y con una luna creciente de color naranja por las microcenizas de los incendios forestales que el viento nos traía a Córdoba desde los fuegos de Madrid y Cerro Muriano. Era, en cierta forma, como si los dioses, paralelamente a la película, también nos quisieran advertir y castigar a los cordobeses por nuestras malas acciones con nuestro patrimonio y la naturaleza. Como si fuera una extensión del mismo relato trágico de Odiseo 2.800 años después.

*Periodista