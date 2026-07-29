Patria ardiente

Cerro Muriano ha ardido a las puertas de Córdoba. El fuego nació, según las primeras informaciones, en un camión cargado de paja que circulaba por la N-432; una contingencia vulgar convertida en calamidad. Hubo vecinos desalojados y una ermita salvada mientras el monte quedaba cercado de negrura. Quienes conocemos aquellos senderos sabemos que no arde solo monte: arde una porción de la memoria.

España vuelve a contemplarse en el espejo de las llamas. Más de cien mil hectáreas han sido devoradas este año, y el verano aún no ha pronunciado su última palabra. El país parece recordar cada julio que posee bosques, como algunos recuerdan a los difuntos en noviembre.

Conviene separar la chispa del incendio. La primera suele tener mano humana: una negligencia, una máquina, una quema mal apagada o la voluntad criminal. El cambio climático no conduce el camión ni enciende el mechero, pero reseca el monte y transforma el accidente en monstruo. Negarlo es confundir la causa inmediata con las condiciones que multiplican la catástrofe; invocarlo como explicación única es convertir la ciencia en coartada.

Heráclito creyó que el fuego era la sustancia del mundo. En España parece ser el notario de nuestras omisiones. Certifica el abandono rural, la maleza acumulada, la desaparición del pastoreo y la paradoja de querer montes impolutos sin agricultores, ganaderos ni leñadores. Hemos expulsado a quien cuidaba el paisaje y después nos sorprende que, convertido en combustible, se vuelva contra nosotros.

Aquí comienza la responsabilidad política. Las comunidades autónomas gestionan la prevención y la extinción; el Estado legisla, coordina y aporta medios; los ayuntamientos conocen el territorio. Todos pueden exhibir el reglamento que limita su culpa, pero ninguno debería usarlo como salvoconducto moral. Ortega escribió que «yo soy yo y mi circunstancia». La del gobernante incluye aquello que pudo prevenir en invierno y aplazó hasta que llegaron las cámaras.

Prevenir carece de épica. Un desbroce no abre telediarios; una brigada estable no permite posar ante un hidroavión; mantener vivo un pueblo no cabe en un tuit. Gobernar el monte exige continuidad y humildad cuando aún no hay humo. Nuestra política prefiere la pompa de la emergencia a la paciencia del mantenimiento y convierte cada incendio en trinchera.

No sería justo negar el mérito de quienes se juegan la vida frente a las llamas. En Cerro Muriano, la coordinación y el oficio evitaron una desgracia mayor. Por respeto a ellos debemos impedir que se les encomiende cada verano compensar los descuidos de todo un año.

El fuego no distingue siglas. La responsabilidad tampoco debería hacerlo. Cuando arde Cerro Muriano no se queman solo pinos: arden los senderos recorridos, la sombra de nuestras tardes y una parte del paisaje moral de Córdoba. Después quedarán fotografías y promesas. Hasta que llegue el próximo incendio y descubramos, entre las cenizas, que también la memoria era inflamable.

*Mediador y escritor