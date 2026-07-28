Procesión de ataúdes a Santa Marta de Ribarteme

El ser humano viene al mundo, madura, procrea y muere: son éstos los hitos universales que jalonan nuestras existencias y a cuyo estudio se ha dedicado siempre la antropología. El mero hecho de vivir en sociedad nos transforma en actores o espectadores de ciertos acontecimientos, y sedimenta en nosotros hábitos y costumbres que aparecen vinculados a esos ritos de tránsito con los que se facilita nuestra integración en la comunidad en la que nos ha tocado en suerte vivir. La mayoría de los usos, creencias y supersticiones asociados al curso de nuestras vidas suele inspirarse en principios mágicos dotados de un sentido profiláctico y propiciatorio. España ofrece un nutrido elenco de este tipo de tradiciones. En el caso de la muerte, la diversidad de tales usos y costumbres es muy amplia. El velatorio, la conducción del cadáver, las inhumaciones, los banquetes funerarios… han dado lugar a multitud de tradiciones luctuosas que penetran en nuestro espíritu con no pocos recuerdos y muchas dudosas celebraciones. Por ejemplo, en Galicia la conocida como «procesión de ofrecidos o de ataúdes» simboliza la muerte que pasó de largo para algunos gracias a la intervención de poderes divinos por los que fueron salvados. En estas tierras fueron habituales tales romerías y celebraciones, representadas todavía hoy por las de Santa Marta, Amil y Puebla del Caramiñal. Hay aquí gentes que afirman haber visto por la noche almas en pena caminando con una túnica negra, afanadas tal vez en la búsqueda de alguien que haga lo que ellas no pudieron realizar en vida. También hay quien cree que el que ve el ánima en pena, fallece durante ese año. Incluso se habla de procesiones de ánimas que forman compañías (La Santa Compaña). Otras costumbres funerarias han sido integradas en el ciclo de la vida, penetrando así en las fiestas de los pueblos.

En Santa Marta de Ribarteme, en el municipio de As Neves (Pontevedra), la procesión, que allí se celebra cada 29 de julio, se hace en honor de aquella que con su fe propició la salvación de su hermano Lázaro. Éste, tras vencer a la muerte, dio testimonio de Cristo entre otros lugares también en la Galia, a donde fue a evangelizar y a resucitar milagrosamente a algunas de sus gentes antes de morir él mismo, según cuentan las tradiciones piadosas, sobre el 84 d.C. en Tarascón (Francia) o en Lárnaca (Chipre). En la romería gallega se celebra esa vida que pudo retornar después de la muerte, y lo hace con una fusión de fiesta y devoción. Músicos e imágenes preceden al cortejo de féretros de múltiples colores y tamaños diferentes, comprados o alquilados en el local anexo a la ermita. Los portan los propios ofrecidos –algunos incluso van dentro de ellos– o bien sus familiares y amigos. Detrás de cada ataúd hay una historia diferente, pero todos acuden con la intención de agradecer la gracia otorgada por la virgen Marta. También es costumbre que algunos acudan de rodillas a la ermita; otros prenden dinero y joyas en el manto de la santa. Durante la procesión las campanas no dejan de doblar con el toque de difuntos, lo que contrasta con el ruido de altavoces de los vendedores que hasta allí acuden. Al acabar, tras dar las gracias a la santa, los féretros son depositados en el interior del templo. Después se venderán o subastarán. Acuden también mendigos que hacen allí su particular agosto, al ser la caridad un elemento obligado en esta fiesta.

*Catedrático