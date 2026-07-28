Cielos arrebolados

Con el permiso de Scorsese, Spielberg y Ridley Scott, Christopher Nolan es el director vivo cuyo anuncio de sus superproducciones más levanta el gusanillo de las grandes expectativas. En ‘La Odisea’, y pese a ser una historia que ha amamantado a Occidente, he sentido la fascinación de un niño, el disfrute pleno. Podríamos estirar los achaques -centrados en nuestra ciudad en desprenderse de la versión culteranista de Polifemo: un cíclope monstruoso, pero culto y enamorado-. Pero se suple por el vertiginoso paseíllo donde la imitación del vellocino de las ovejas puede salvarte la vida. O la colosal metamorfosis de los cerdos de Circe, y sin olvidar al más barroco de los caballos de Troya.

Entre sus obras maestras, Nolan presenta la autoría de ‘Interestelar’, la película de ciencia ficción que quizá cuenta más avales entre la comunidad científica. Y asume la lucidez de Julio Verne con las agoreras predicciones de Casandra. En ‘Interestelar’, el impulso de la carrera espacial viene motivado por la cadena de incendios de quinta generación que sufre el planeta, así como unas plagas cuasi bíblicas que dejan al gorgojo como una excelente cosecha, amén de una acumulación de polvo y ceniza que empequeñecen el ‘Dust Bowl’, aquel periodo de gigantescas tormentas de polvo de los años 30 que asolaron en medio oeste americano y mantuvieron la hambruna de la Gran Depresión.

Si se trata de cuadrar predicciones, cínicamente diríamos que somos el futuro perfecto. Europa es un rosario de brutales incendios y la tragedia de Los Gallardos un anticipo de lo que está por venir. Desgraciadamente, no es nada nueva esta combustión estival de la Península ibérica. Pero curiosamente, en esta descentralización de la tierra quemada, la comunidad madrileña había quedado exenta de un gran incendio. Literalmente, arde Madrid, más allá de los ribetes disfrutones de la Movida, o de esa serie de retranca peronista de Paco León. La España mesetaria busca sus afluentes de fuego para unirse al incendio abulense.

Todos los incendios son dolientes, pero este se carcome los cielos arrebolados de un Velázquez que tras ese fondo madrileño desnudaba el insípido hieratismo de los Austrias menores. Hasta se ha desalojado Robledo de Chavela, la antena que captó las primeras palabras del hombre en la Luna. Como sociedad, no habla muy bien de nosotros que cada verano tengamos que someternos a este día de la marmota. Es nefasta la apelación que hace Vox al fanatismo climático, pero la merca invocación del cambio climático no puede convertirse en un exvoto que exonera las incompetencias.

No nos valen las tragaderas de esta resignación estacional, con pabellones que no alojan peregrinos, sino parroquianos que imploran que el fuego deje inmunes sus viviendas. Los grandes incendios generan sus propios climas, pero el monte está así por su abandono, pues de aquel sublime guarda forestal que era la Mesta se ha pasado a la enrocada entente entre las grandes explotaciones y la ‘intelligentsia’ de la ecología, con el craso error de que menos -intervención- es más. A ello se une el paroxismo de la clase política, la cabeza de puente de esta ausencia de política de Estado que sufrimos todos, salvo los que se recrean con la piromanía y con el caos.

El mantra de la coordinación ha surgido entre las ascuas, quizá más por tacticismo político -Óscar Puente va a su deriva, por esa vocación mamporrera- que por convencimiento. Queremos recuperar los cielos arrebolados velazqueños, cuyo tornasol los pinta el ocaso y no el fuego. Los cielos de Madrid, y los de toda España.

*Licenciado en Derecho y escritor