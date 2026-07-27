Una semana después

Bajamos el volumen de la televisión; más que hablar, susurramos, y apagamos todas las luces del apartamento. Solo la pantalla de la televisión iluminaba nuestras caras. Al otro lado de la pared, nuestra hija dormía, así que no podíamos ver la final del Mundial ruidosamente. Esto no obstaculizó el disfrute; de hecho, quizá lo incrementó. La noche se revistió de clandestinidad, y eso siempre suma. Además de la tensión del partido, se añadió la derivada de la necesidad de evitar todos los ruidos posibles, como el que puede desprender la chapa de un botellín o la tapa de una lata de aceitunas La Española. Cuando se marcó el gol de la victoria, saltamos, agitamos los puños, nos abrazamos y hasta gritamos, todo ello en silencio. El silencio, por tanto, protagonizó la final de Nueva York, sublimando la fiesta, añadiéndole comicidad a la euforia. Me acosté con la satisfacción de haber construido un buen recuerdo.

Hay películas que he visto más de una vez, libros que he releído, pero nunca había vuelto a ver un partido de fútbol. Me parecía que no tenía sentido. Aun así, por cuestiones que no vienen al caso, ni me dejan en buen lugar, me sorprendí viendo de nuevo el España-Argentina. Era jueves. Habían pasado días suficientes como para que no quedase ningún compañero con quien rememorar el éxito, como para que todas las hienas hubiesen interpretado la realidad de tantas formas como sus intereses requiriesen, así que podría decirse que vi el partido en frío, y comprobé dos cosas: por un lado, que un gol puede celebrarse dos veces con la misma intensidad; por otro lado, que tienen mérito esos argentinos que perseveran en la queja tras la derrota, que consideran injusta. El fútbol que desplegó la selección argentina puede describirse de muchas formas: vacío metafísico, aspaviento hueco, siesta española. Insistir en teorías de la conspiración, ante una propuesta futbolística tan inane, ante la nada absoluta, deja a cualquiera sin palabras. Uno ya no sabe si se está ante una deriva monomaníaca patológica o ante un acto creativo, una genialidad. De hecho, las declaraciones de Scaloni tras la final, tan sensatas, tan lógicas, devienen sosillas. Otro año serán ellos los que ganen. Entonces nos preguntaremos cuándo hacen más ruido algunos argentinos.

Ha pasado una semana. La corrupción recupera poco a poco su protagonismo. Todo vuelve, en definitiva, a la normalidad. Y el silencio se reafirma como valor seguro. Así lo cantaba Jorge Drexler: «No encuentro nada más valioso que darte, / nada más elegante / que este instante / de silencio».