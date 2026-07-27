Un pueblo harto

Están ocurriendo cosas feas entre algunos político, algunos jueces y algunos agentes de seguridad, vergonzosas. Y lo sabemos porque estamos siendo informados por determinados medios que no buscan la verdad, sino que parece que su misión es protagonizar una campaña electoral perenne a favor del partido que les conviene.

Y como los mencionados al principio son personas de primera línea, pues pensamos que la política se está judicializando y la judicatura la están politizando, amén de que las fuerzas de Seguridad no buscan tanto la seguridad del pueblo como el beneficio al determinado político que les dará en el futuro el pedazo de cargo con el que sueñan. Pero todo eso es falso, son intereses porque la inmensa mayoría de jueces, políticos y policías se dejan la piel en su trabajo y llegan a casa casi a punto de darles un ictus de tanto luchar por la sociedad. Pero con respecto a la manipulación de los medios ¿Ha ocurrido esto siempre o solo hoy?, ¿hemos creado una democracia seria? Pues tengo que decir en primer lugar que la cosa da que pensar desde el momento que sabes que esta democracia, aun con su Constitución, salió de las entrañas de personas anexas a un dictador que incluso se permitió el lujo con su último mensaje de dejar un libro de instrucciones. Y la segunda cuestión la contesta la primera: no es tan seria como debería porque permitió algunos flecos de inspiración franquista.

Y todo mientras los gobiernos utilizan a los poderes fácticos para no caer mientras los independentistas, precisamente sacando partido a esa inspiración franquista (españoles estad alerta que los enemigos de España están al acecho), sacan un chollo chantajeando al gobierno para sacar más dinero, algo incompatible con el principio de igualdad constitucional. Mira que yo amo a esa España unida por lo que ha aportado a la historia del mundo. Pero yo haría dos cosas para solucionar todo esto: que los partidos no eligieran sus listas porque ahí comienza la corrupción, sino que fuera una decisión de los votantes (por supuesto, candidatos con un doctorado como mínimo en la tarea que se les encomienda). Y que en los territorios independentistas quien quisiera tuviera dos DNI, pero por supuesto no se podrían aprovechar de aspectos fundamentales del DNI español. Y, por último, que todos aquellos migrantes que quisieran venir a nuestro país hicieran, no un examen de cultura o un juramento, sino tres meses de trabajos en beneficio de la comunidad mientras buscan o encuentran trabajo, no solo para mostrar su predisposición por el país al que llegan sino para callar bocas al fascismo.

Y volviendo al sistema político, creo que el que un ministro o consejero o concejal pase de una cartera a otra sin demostrar un currículo acorde, no solo clama al cielo, sino que rompe también el principio de igualdad; porque a la gente, para acceder a un trabajo siempre se les exige el currículo acorde.