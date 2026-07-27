El hermanísimo condenado. ¿Poca pena?

Hace escasos días conocíamos que la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado por unanimidad al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, a 9 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Éste fue procesado por la titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Badajoz, plaza nº 3, Beatriz Biedma, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias tras ser enchufado en la Diputación Provincial de Badajoz como coordinador de los conservatorios primero, y como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, después. El tribunal también ha condenado al expresidente socialista de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación.

La sentencia de 377 páginas señala que «son múltiples los indicios acreditados mediante prueba directa que permite en su valoración conjunta inferir, con arreglo a las reglas de la lógica y de la razón, que ninguno de los acusados era ajeno al plan delictivo ideado por las más altas instancias de la Diputación de Badajoz y que actuaron de consuno, en connivencia, en ejecución de un plan preconcebido con unidad de acción, para pergeñar los actos arbitrarios ya expuestos con el designio de favorecer a Don David Sánchez Pérez-Castejón».

Pero, ¿podría haber sido condenado a una pena superior?

Cierto, podría haber sido mayor la condena impuesta, si no se hubiera cortado una doble línea de investigación, presuntamente, por el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, que incluía los envíos de determinados mensajes, de correos electrónicos por parte del propio David Sánchez, a dos cuentas de correo, una perteneciente al actual presidente del Gobierno, y la otra perteneciente a su esposa, Begoña Gómez, avisando a los agentes de la UCO que estaban hasta ese momento llevando a cabo la investigación, que el informe que se estaba elaborando, y que implicaba directamente al matrimonio residente en Moncloa, sería revisado para evitar tales salpicaduras, hechos que fueron corroborados en sede judicial por los agentes de la UCO, y por los que a día de hoy, están imputados tanto el DAO como la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Este fallo ha provocado multitud de reacciones en la esfera política. Mientras que el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado que la sentencia demuestra que «nadie está por encima de la ley», desde el PSOE, la secretaria de organización, Rebeca Torró, afirma que la condena «forma parte de una estrategia para desgastar al Gobierno», afirmación con la que los socios de Gobierno se han mostrado en sintonía, llegando a tachar la resolución de «sobrada importante», o «desproporcionada».

Así las cosas, el abogado de David Sánchez, Emilio Cortés, ha subrayado que el proceso ha comenzado con varios delitos investigados y, finalmente, solo ha terminado con una condena por la modificación de la denominación de una plaza, considerando que «ha sido un balance cuantitativamente favorable». Confía, asimismo, en que el recurso interpuesto ante el Tribunal de Justicia de Extremadura (TJEx) haya dejado sin efecto la inhabilitación impuesta a su cliente.