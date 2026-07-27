Equivocaciones

En la playa, de sombrilla a sombrilla, se hacen amigos y se forman animadas tertulias que, sobre todo, a la caída de la tarde, cuando empieza a irse el calor y no hay prisa por volver a casa, siempre encuentran temas para el debate -muchas veces, chismorreo- sobre asuntos más o menos interesantes. Hoy le ha tocado el turno a la brevedad de los matrimonios y ya sabemos que en España los divorcios cotizan al alza. Más de la mitad de los que se casan, se separan. Más del 30% lo hace en los diez primeros años de matrimonio; casi el 40%, entre los diez y los diecinueve años de estar casados; más del 20%, entre los veinte y los veintinueve. Y el resto, después de treinta años de estar juntos. De esto se deduce que cualquier momento de la vida es bueno para divorciarse y que nunca es tarde para ello. Las causas -siempre según las estadísticas- son la falta de compromiso, la infidelidad, las peleas, los matrimonios a edades tempranas, los problemas económicos, las adicciones... También hay un buen porcentaje que vuelve a unirse tras una ruptura más o menos dilatada, porque «fuera hace mucho frío». Y parejas que, tras muchos años de exitosa convivencia, se casan y, casi inmediatamente, les sobreviene el fracaso.

En éstas precisamente se ha centrado la conversación. El caso: una pareja que, tras cuatro años de convivencia, se casa y, al regreso del viaje -regalo de los asistentes a la boda- sin ninguna explicación, el novio hace las maletas (las de verdad, no las de cabina, donde no cabe nada por mucho que las «influencer» se empeñen en hacer vídeos para demostrar lo guays que son, que se apañan con un par de zapatos y unos cuantos trapos enrollados) recoge todas sus cosas y abandona el hogar conyugal, es decir, el mismo que ya compartían. La novia, enloquecida y desesperada, llama a los amigos y compañeros de trabajo para indagar qué ha podido ocurrir. Y poco a poco se va haciendo la luz. Efectivamente, lo que ustedes están pensando: hay otra.

Y ahora viene la gran pregunta: ¿por qué no lo dijo antes? No sólo antes de la boda, sino antes de engañar a la novia el tiempo que fuese. Unos (unas) dicen que por cobardía; otros (otras), los más prosaicos, dicen que por coger el dinero de los regalos. En cualquier situación, un dolor. Además, todos pensamos en la ofendida novia y el atormentado y dubitativo novio.

¿Alguien piensa en el papelón de «la otra» esperando pacientemente a que su amante diera cumplimiento a la luna de miel ante Dios y los hombres (las mujeres) y en el tálamo conyugal? Pues la tertulia ha dado para un par de casos más que, si les apetece, iremos desgranando.