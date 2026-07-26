Dos parábolas ‘seductoras’

La ola de entusiasmo por haberse proclamado España campeona del mundo en el Mundial de 2026 ha desbordado todas las previsiones. Los titulares de prensa, realmente históricos, desde el Superestrellas, de Marca, hasta el España invencible, de Abc. Y algún titular más que ganaría el premio: España alcanza la eternidad. Para redondearlo todo, las palabras de Ferrán Torres, calificando su gol como «un gol de 47 millones de españoles», refrendado por su mensaje lanzado al mundo entero: «Dios da las cosas a quien se las merece». En medio de este ambiente de euforia, en el evangelio que se proclama en las misas de este domingo, Jesús nos ofrece dos breves parábolas para «seducir» a quienes permanecían indiferentes. Quería sembrar en todos, una interrogante decisiva: «¿No habrá en la vida un «secreto» que todavía no hemos descubierto?». Todos entendieron la parábola de aquel labrador pobre que, estando cavando en una tierra que no era suya, encontró un tesoro escondido en alguna tinaja. No se lo pensó dos veces. Era la ocasión de su vida. No la podía desaprovechar. Vendió todo lo que tenía y, lleno de alegría, se hizo con el tesoro. Lo mismo hizo un rico comerciante de perlas cuando descubrió una de valor incalculable. Nunca había visto algo semejante. Vendió todo lo que poseía y se hizo con la perla. Las palabras de Jesús eran seductoras. ¿Será Dios así? ¿Será esto encontrarse con Él? ¿Descubrir un tesoro más bello y atractivo, más sólido y verdadero que todo lo que nosotros estamos viviendo y disfrutando? Jesús está comunicando su experiencia de Dios: lo que ha transformado por entero su vida. ¿Tendrá razón? ¿Será esto seguirle? ¿Encontrar lo esencial, tener la inmensa ternura de hallar lo que el ser humano está anhelando desde siempre? Entre nosotros, mucha gente está abandonando la religión sin haber saboreado a Dios. Si una persona no ha descubierto un poco la experiencia de Dios que vivía Jesús, la religión es un aburrimiento. No merece la pena. Lo triste es encontrar a cristianos cuyas vidas no están marcadas por la alegría, el asombro o la sorpresa de Dios. No lo han estado nunca. Viven encerrados en su religión, sin haber encontrado ningún tesoro. Los estudios sociológicos dicen que la crisis religiosa se va deslizando en Europa hacia una indiferencia cada vez mayor. Una indiferencia tranquila, ajena a todo planteamiento sobre Dios. Sin embargo, son cada vez más los que movidos por una cierta nostalgia de Dios, sienten la necesidad de buscar algo diferente, una manera nueva de creer en Él. ¿Cómo buscar a Dios? No hay que copiar a otros. No hay que hacer nada forzado ni postizo. Cada uno conoce sus propios deseos y miserias, sus vacíos y sus miedos. Cada uno sabe su necesidad de Dios. Su voz no calla nunca. No grita con los labios, pero nos susurra al corazón. Recordemos la reflexión de la vieja priora en el Diálogo de carmelitas, de George Bernanos: «Una vez salidos de la infancia, hay que sufrir mucho para volver a ella, como solo después de una larga noche vuelve a aparecer de nuevo la aurora. ¿He vuelto yo a ser de nuevo niño?». Buscar a Jesús, encontrar a Jesús, ¡este es el gran tesoro! Quien conoce a Jesús y se encuentra con Él personalmente, queda deslumbrado, atraído por tanta bondad, tanta verdad, tanta belleza.

Hoy, 26 de julio, fiesta de san Joaquín y santa Ana, día de los abuelos. El papa Francisco nos dejó, identificándose con los ancianos, lo que denominó como Canto del anciano. Es muy hermoso y emotivo. He aquí algunos de sus anhelos: «Dichosos los que me miran con simpatía. Dichosos los que comprenden mi lento caminar. Dichosos los que hablan en voz alta para minimizar mi sordera. Dichosos los que estrechan con calor mis manos temblorosas. Dichosos los que se interesan por mi lejana juventud. Dichosos los que me regalan parte de su tiempo. Dichosos los que se acuerdan de mi soledad. Dichosos los que me acompañan en el sufrimiento. Dichosos los que alegran los últimos años de mi vida». Y el eco final de los versos de Victoriano Cremer: «¡Es su Voz, oh poetas»! / Su voz arrebatada como un mar… / ¡Escuchadle!».